毒品通緝犯不想坐牢衝撞警車 士林警開9槍制止

李姓毒品通緝犯開車趴趴走，違規左轉拒絕士林警方攔檢，遭追往北投自強街，竟涉嫌倒車，急速衝撞兩輛警用機車後堅決逃逸，躲藏25天後，最終在新北八里區一處廢棄屋遭逮。士林地檢署依照妨害公務罪嫌起訴李男。

起訴指出，去年12月10日下午2時許，44歲毒品通緝犯李男駕駛租賃車，在士林區中正文昌路口違規左轉、拒絕攔檢，朝北投方向逃逸約3公里，員警騎著警用機車追至北投自強街，李男涉嫌倒車衝撞柯姓、戴姓員警騎乘的警用機車，致警車毀壞。

警方見狀隨即連開9槍嚇阻，李男仍開車逃逸；警方追到北投區致遠一路二段，僅發現租賃車輛，李男已逃逸無蹤。

警方專案小組追查，李男是毒品通緝犯，平時無正當職業，落網就得入監服刑4月，鎖定李男衝撞警車後，逃逸、投宿新北三重區43歲陳姓朋友家，正當上門查緝時，陳男姐夫43歲劉姓男子，涉嫌通風報信，李男抓準時機逃逸。

全案在今年1月4日下午5時許，警方在新北市八里區一處廢棄屋查獲李男，送往新北地檢署歸案。李男辯稱，不想要在牢內過年，才會想盡辦法逃逸。