聽新聞
test
0:00 / 0:00
毒品通緝犯不想坐牢衝撞警車 士林警開9槍制止
李姓毒品通緝犯開車趴趴走，違規左轉拒絕士林警方攔檢，遭追往北投自強街，竟涉嫌倒車，急速衝撞兩輛警用機車後堅決逃逸，躲藏25天後，最終在新北八里區一處廢棄屋遭逮。士林地檢署依照妨害公務罪嫌起訴李男。
起訴指出，去年12月10日下午2時許，44歲毒品通緝犯李男駕駛租賃車，在士林區中正文昌路口違規左轉、拒絕攔檢，朝北投方向逃逸約3公里，員警騎著警用機車追至北投自強街，李男涉嫌倒車衝撞柯姓、戴姓員警騎乘的警用機車，致警車毀壞。
警方見狀隨即連開9槍嚇阻，李男仍開車逃逸；警方追到北投區致遠一路二段，僅發現租賃車輛，李男已逃逸無蹤。
警方專案小組追查，李男是毒品通緝犯，平時無正當職業，落網就得入監服刑4月，鎖定李男衝撞警車後，逃逸、投宿新北三重區43歲陳姓朋友家，正當上門查緝時，陳男姐夫43歲劉姓男子，涉嫌通風報信，李男抓準時機逃逸。
全案在今年1月4日下午5時許，警方在新北市八里區一處廢棄屋查獲李男，送往新北地檢署歸案。李男辯稱，不想要在牢內過年，才會想盡辦法逃逸。
士林地檢署認定，李男涉犯駕駛動力交通工具妨害公務罪嫌、毀損公務員掌管物品罪嫌，從重一妨害公務罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言