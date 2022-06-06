華裔美男涉強盜加密貨幣潛逃來台 台美攜手緝獲

華裔美籍31歲張男涉嫌於3月在美國加州舊金山入室搶劫，得手約300萬美元加密貨幣後便逃至台灣，並由女網友協助藏身高雄，刑事局接獲美方通報後循線追查，於5月底拘提到案。

刑事局今天舉行破案記者會，國際刑警科長李泱輯表示，日前和移民署國際事務組都接獲美國聯邦調查局（FBI）通報，指華裔美籍的張男涉嫌於3月16日晚間在美國舊金山強盜取走被害人價值約300萬美元（近約新台幣9000萬元）各類加密貨幣，並潛逃來台藏匿。

由於追緝對象為外籍人士，刑事局和移民署立即共組專案小組追緝，經查張男是持美國護照於3月18日入境台灣，美國加州法院也於3月23日對張男發布通緝。

為查張男是否在台意圖掩飾或隱匿相關強盜犯罪的不法所得，專案小組報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並透過監視器畫面循線追查，發現張男來台後，是透過先前在網路結識的在台女網友協助接應、逃匿，以及幫忙租借車輛和找租屋處等，行跡一路從新北、桃園至高雄等地。

專案小組最後掌握張男落腳於高雄市前鎮區的社區大樓租處，見時機成熟在5月31日於上址將他拘提到案。

同時，現場查扣加密貨幣冷錢包5個、國內外人頭電話卡、新台幣23萬9000元等贓證物。

由於張男在美從事科技工程師職業，他到案後辯稱並未犯案，僅是和被害人（前雇主）有誤會所致，其餘都保持緘默。

經查部分冷錢包加密貨幣已被張男變現作為在台生活開銷費用，全案詢後於6月1日將張男依涉洗錢罪送新北地檢署偵辦。

另因張男在美涉及重大刑案遭美國法院通緝，美國政府已註銷其護照，其在台未具合法身分，後由移民署於6月3日依涉移民法相關規定將他強制驅逐出境，美方於6月3日將他押返回美國。