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3天後入監 男涉帶槍毒入住林森北旅館 逃生梯狂奔遭逮
25歲翁姓男子3天後要入監服刑，卻疑似攜帶槍枝，入住北市中山區林森北路某大樓旅館。警方接獲檢舉派員埋伏，翁男見警旋即往逃生梯逃竄，最終仍被逮捕。警方查獲1把改造槍枝和10包麻毒品，全案依法送辦。
中山二派出所表示，6月４日上午9接獲檢舉，有人帶槍入住林森北路旅館，警方立刻派人查訪、調閱監視器，發現翁男和朋友凌晨入住旅館，形跡可疑，在現場埋伏。
當天上午11時許，翁男要回房間剛好撞見警方，隨即跑進逃生梯逃竄，警方隨即追趕，跑了數個樓層，壓制逮捕翁男，並從房間起獲1把改造手槍、10包二級毒品大麻。
翁男聲稱，1年多前向朋友購買改造槍枝，用來防身，毒品則是要自己使用，跟一同入住旅館的朋友無關，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送法辦。
警方對翁男辯詞存疑，將持續調查槍枝及毒品來源。警方呼籲，將持續加強各項盤查、臨檢，掃蕩轄內治安顧慮場所，壓制不法分子氣燄，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸。
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