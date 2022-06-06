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討不到千元零用錢 台中逆子狠殺母50刀 彎折才停手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子曾患精神疾病，今年4月初向母討零用金未果，憤而持水果刀砍殺母親50刀致死，殺到刀刃彎折；陳姊隔天聯絡不上人，通知鎖匠開門，才知母親已死。陳落網時胡言亂語，自稱「國父」，台中地檢署偵結，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴，法院裁定接押。

起訴指出，陳姓男子（39歲）過去患有雙向情緒障礙症就醫，與母親（62歲）同住在太平區的大樓內，陳母每周給陳1000元零用金，但陳常向母親索討超額零用金起衝突，除大聲指責外，還暴力相向。

今年4月1日晚間7時許，陳男因對母親不給零用錢心生怨懟，先持廚房水果刀，坐在客廳內等候，陳母當晚結束工作返家時前，先在大樓櫃台領包裹，曾向保全抱怨，兒子為討錢，已經大吵大鬧2天，當時保全建議「先不要上樓」。

陳母返家在廚房準備晚餐時，陳拿出水果刀吼叫，接著拿刀抵著母親脖子，造成多處銳器傷，隨後朝母親下顎刺入，陳母抵抗，陳再持刀再刺母胸、背、頸6刀，陳母因心臟、肺臟破裂倒地，陳不甘休，連續持刀往母頸、上背刺32刀，一共刺了50刀。

陳男犯後沒報警，反將凶刀丟進洗碗槽清洗，另將身上血跡洗清後，跑回臥室睡覺，任由母親倒臥在餐桌旁的血泊中。

陳姊在隔天中午聯絡保全前往查看，保全通知鎖匠開門，發現陳母已屍僵，陳則反鎖在臥房內，警方獲報到場後逮人，查扣涉案凶刀，刀柄、刀刃已經明顯彎折。

檢警採證發現，凶刀與死者身上的刀傷相符，廚房地面的踩踏血跡，也與陳穿的拖鞋相符，陳穿的短袖上衣也驗出混有陳與陳母的DNA，全案依殺害直系尊親屬罪，移送台中地檢署署後，檢方在今年4月3日聲押後獲准。

陳男在檢方訊問時，否認殺害母親，辯稱死者不是他的媽媽，還稱只有砍殺陳母4、5刀，沒有40、50刀之多，也否認自己有家暴紀錄。

檢方調查，雖然陳男在2014、2015年間，有罹患精神疾病被判定中度精神障礙，但後來未依規定重新鑑定，也自行簽具切結書，放棄資格，陳在行凶前預藏水果刀，犯後冷靜清洗凶刀與身上血跡，認定犯案時，沒有處於精神障礙狀態下，導致無辨識違法能力，依殺害直系尊親屬罪起訴。

台中市陳姓男子涉嫌在今年4月1日持刀殺死母親，陳母身中50刀，台中地檢署偵結依殺害直系尊親屬罪起訴。圖／本報資料照
台中市陳姓男子涉嫌在今年4月1日持刀殺死母親，陳母身中50刀，台中地檢署偵結依殺害直系尊親屬罪起訴。圖／本報資料照

保全 精神疾病

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