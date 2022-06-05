美籍華人強盜女富商近億逃來台 刑事局高雄抓人遣返

美國籍華人男子張天澤（音譯）今年3月涉嫌在美侵入住宅，持刀逼一名虛擬貨幣交易所女業者將近3百萬美元的虛幣轉至他指定電子錢包，犯後潛逃來台。刑事局接獲美方請求協查，上月底在高雄市拘提他，本月遣返美國偵審。

據調查，30歲張天澤（Tianze Zhang）是洛杉磯居民，3月中侵入舊金山一處住宅，持刀控制獨自在家、任職虛擬貨幣交易所的一名女性華人，威脅要傷害她，要求將近3百萬美元（約台幣8千8百萬元）虛幣轉至指定錢包，偷走被害人手機後逃逸。

當月18日，張以觀光名義來台，美方請求刑事局協查。刑事局國際科追緝，鎖定他投宿高雄某旅館，上月30日依強盜、洗錢防制法罪嫌拘提他，移送新北地檢署後交由移民署收容，本月2日美方派員至桃園機場押返。