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猜中帳戶密碼盜領1.8萬 高雄毒蟲因這招認栽

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名劉姓男子撿到包包及手機沒拿到派出所，反而以遺失者的身分證後六碼盜領帳戶現金，警依手機定位循線逮人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓男子撿到包包及手機沒拿到派出所，反而以遺失者的身分證後六碼盜領帳戶現金，警依手機定位循線逮人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名胡姓女子包包及手機遺失，帳戶還被盜領1萬8000元，經手機定位發現疑似出現在岡山區本洲三街一處公園，員警發現轄區毒品人口劉姓男子正坐在該公園長椅上，附近還有一個女用包包，搜索劉男及劉男機車，果然起獲現金2萬2000元及胡女手機、證件等，另發現毒品安非他命及吸食器，依法送辦。

高雄市一名胡姓女子在高雄市岡山區，疑似騎車不注意，將放有約4000元現金、手機、提款卡等物的包包遺失，胡女到鄰近派出所報案，還好放在包包內的iPhone手機有開定位，發現手機疑似在本洲三街一處公園內，胡女立即到轄區派出所請員警協助陪同到場尋找手機及包包。

員警到該公園，發現轄區毒品人口劉姓男子（43歲）正坐在公園樹下長椅上休息，員警在附近發現胡女的包包，上前詢問劉男有沒有撿到手機，劉男才從口袋中拿出胡女的iPhone手機、現金2萬2000元及提款卡、證件等，胡女清點帳戶，發現遭盜領2次，損失約1萬8000元，加上包包內的現金，剛好共約2萬2000元。

劉男坦承，在新聞上知道有些人會以身分證後六碼作為帳戶密碼，他撿到包包後，到鄰近提款機試試，還真的猜中密碼盜領成功，沒想到不到1小時就被抓到，員警另在劉男機車起獲安非他命及吸食器等物品，全案依侵占遺失物、毒品危害防制條例、詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。

岡山警分局提醒，金融卡或銀行帳戶盡量避免使用生日或證件號作為密碼，一旦證件與金融卡同時遺失，恐遭宵小猜出密碼盜領財物，得不償失。

高雄市一名劉姓男子撿到包包及手機沒拿到派出所，反而以遺失者的身分證後六碼盜領帳戶現金，警依手機定位循線逮人。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓男子撿到包包及手機沒拿到派出所，反而以遺失者的身分證後六碼盜領帳戶現金，警依手機定位循線逮人。記者陳玫伶／翻攝

毒品 盜領 岡山

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