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通緝犯裝昏迷想搭霸王車 警到場認出是毒品人口逮補

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

蘇姓男子日前在台北市搭乘計程車，中途在車內假裝抽搐昏迷，司機向警方求助，蘇男不得已清醒後，卻對身分詢問避而不答，更打算不付車錢逃逸，警方認出他是通緝犯，立即逮捕。

萬華警分局龍山派出所員警，日前巡邏桂林路、昆明街時，遇到計程車司機向警方尋求協助。司機表示，乘客蘇男（50歲，有傷害、毒品、竊盜等四項通緝）在民權東路上車後，原先狀態良好，至桂林路、昆明街口時，卻突然全身抽搐昏迷。

警方上前詢問蘇男狀況，由於疫情嚴峻，警方不敢大意，確認蘇男身分時也不斷確認蘇男身體狀況、是否確診等，但蘇男始終沒有答覆，規避盤查，消防人員到場，蘇男神情舉止有異，甚至企圖離去。

警方見蘇男不像身體不適，又三番兩次規避警方詢問年籍，這時警方認出蘇男是毒品人口，還曾被所內同仁查獲，警方確認蘇男為通緝犯後，蘇男才坦承不諱，身上也沒有帶錢想搭霸王車，警方立即逮捕到案，同時嚴守防疫規定不忘清消。

蘇姓男子有多條通緝，在計程車抽搐被司機報警查獲。記者廖炳棋/翻攝
蘇姓男子有多條通緝，在計程車抽搐被司機報警查獲。記者廖炳棋/翻攝

通緝 計程車 毒品

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