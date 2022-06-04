南港機廠社宅工人墜落身亡 北市勞檢處開罰停工
台北市南港機廠社會住宅工地今天發生工安事故，36歲王姓工人從高處墜落，送醫後死亡。台北市政府勞檢處依違反職業安全衛生法裁罰承包商，並要求停工。
台北市消防局上午10時55分獲報，忠孝東路7段附近有救護案，派員到場發現，王姓男子從工地內高處墜落至2樓，傷者送醫前已無呼吸心跳。
台北市勞動檢查處獲報後派員前往南港機廠社會住宅工地了解狀況，經初步調查，從工地高處墜落的36歲王男在更換木板時，疑因腳底下簡易木板破裂，從高處墜落至地面後死亡，墜落高度約14公尺。
勞檢處表示，承包商已違反職業安全衛生法，因屬重大工安事故，將依職安法裁罰，最高罰新台幣30萬元，並要求停工。詳細案發原因仍待進一步調查釐清。
南港機廠社會住宅位於忠孝東路7段捷運南港機廠基地上方，目前持續施工中，台北市政府規劃興建為地上2棟27層鋼骨鋼筋混凝土造建築物，預計2024年4月完工。
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