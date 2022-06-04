台南獨棟民宿散發惡臭味 警方逮7人開毒趴還起出槍彈

台南市警二分局2日據報，海安路2段某民宿從窗戶散出K他命惡臭味，員警到場埋伏，趁屋內人員開門外出之際，瞥見屋內桌上擺放有毒品及子彈等物，經承租人帶同查察，發現穆男、顏女等7人入住，起獲改造手槍、子彈及毒品等，穆男把玩槍支卻否認持有，檢方聲押後今天裁押。

據調查，31歲顏女1日夜間，以每日2400元向民宿所有人承租該2樓式獨棟民宿，表示由高雄來台南旅遊，預計入住2日。未料，入住第2天，即因屋內施用毒品，散出惡臭，海安派出所所長何家慶率員埋伏查察。

員警獲報趕至現場，與民宿管理人取得聯繫，得知該民宿於前一晚由顏女等人承租入宿，並趁屋內人員開門外出之際盤查，眼尖員警立即發現屋內桌上擺放有毒品及子彈等物，經顏女帶同警方檢查，發現屋內計有顏女、穆男等6男共計7人入住。

同時，警方陸續在1、2樓桌面及房間內，起獲改造手槍1枝、子彈64發、安非他命0.4公克、毒品咖啡包2.99公克及毒品吸食器3個等。

警方將穆男等人帶回調查，經採集尿液檢驗均有施用毒品陽性反應，然而，2日晚間，一行人均拒絕夜間偵訊，3日警詢，穆男等人均否認持有槍枝，但為釐清槍枝持有人，警方多次交叉詢問突破心防，均指向穆男所有，但他矢口否認。昨天下午依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將穆男等7人送辦。