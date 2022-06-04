快訊

烤肉、抓龍蝦…東北角遭爆「停車場當露營區」 當地管理處回應了

兒童疫苗接種有望縮短間隔 莊人祥：最晚6月底前公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南獨棟民宿散發惡臭味 警方逮7人開毒趴還起出槍彈

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局2日據報，海安路2段某民宿從窗戶散出K他命惡臭味，員警到場埋伏，趁屋內人員開門外出之際，瞥見屋內桌上擺放有毒品及子彈等物，經承租人帶同查察，發現穆男、顏女等7人入住，起獲改造手槍、子彈及毒品等，穆男把玩槍支卻否認持有，檢方聲押後今天裁押。

據調查，31歲顏女1日夜間，以每日2400元向民宿所有人承租該2樓式獨棟民宿，表示由高雄來台南旅遊，預計入住2日。未料，入住第2天，即因屋內施用毒品，散出惡臭，海安派出所所長何家慶率員埋伏查察。

員警獲報趕至現場，與民宿管理人取得聯繫，得知該民宿於前一晚由顏女等人承租入宿，並趁屋內人員開門外出之際盤查，眼尖員警立即發現屋內桌上擺放有毒品及子彈等物，經顏女帶同警方檢查，發現屋內計有顏女、穆男等6男共計7人入住。

同時，警方陸續在1、2樓桌面及房間內，起獲改造手槍1枝、子彈64發、安非他命0.4公克、毒品咖啡包2.99公克及毒品吸食器3個等。

警方將穆男等人帶回調查，經採集尿液檢驗均有施用毒品陽性反應，然而，2日晚間，一行人均拒絕夜間偵訊，3日警詢，穆男等人均否認持有槍枝，但為釐清槍枝持有人，警方多次交叉詢問突破心防，均指向穆男所有，但他矢口否認。昨天下午依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，將穆男等7人送辦。

其中，主嫌穆男經檢方複訊，晚間向法院聲押，今天上午台南地院開庭後，裁定羈押。警方表示，將 持續追查槍彈及毒品來源，及穆男涉持有槍彈原因。

穆男、顏女等7人入住獨棟民宿開毒趴，傳出惡臭遭檢舉，警方循線起獲改造手槍、子彈及毒品等物。記者邵心杰／翻攝
穆男、顏女等7人入住獨棟民宿開毒趴，傳出惡臭遭檢舉，警方循線起獲改造手槍、子彈及毒品等物。記者邵心杰／翻攝
警方為釐清槍枝持有人，多次交叉詢問7人，突破心防，均指向穆男所有，但他矢口否認，今天台南法院裁押。記者邵心杰／翻攝
警方為釐清槍枝持有人，多次交叉詢問7人，突破心防，均指向穆男所有，但他矢口否認，今天台南法院裁押。記者邵心杰／翻攝

毒品 民宿 台南

延伸閱讀

高雄7男女遊台南租民宿飄惡臭 警方搜出槍毒送辦

床下藏千顆子彈另有軍方步槍子彈 身分曝光港警隊司機

藏床下千餘子彈死者港警隊聘雇退休 查是否警換發舊彈

整理過世親友遺物赫見床下藏千顆子彈 檢警追來源

相關新聞

台南獨棟民宿散發惡臭味 警方逮7人開毒趴還起出槍彈

台南市警二分局2日據報，海安路2段某民宿從窗戶散出K他命惡臭味，員警到場埋伏，趁屋內人員開門外出之際，瞥見屋內桌上擺放有...

端午假期KTV內碰撞衍互毆 內湖警壓制4男女送辦

端午節假期，台北市警方獲報，位於內湖區成功路上的KTV內有民眾互毆，經啟動快打機制壓制現場，警方將現場4名男女帶回，詢後...

高雄7男女遊台南租民宿飄惡臭 警方搜出槍毒送辦

高雄6男1女日前出遊台南，且租下中西區民宿過夜，隔天上午卻從窗戶飄出毒品惡臭，警方獲報趕往查緝，發現民宿桌上公然擺放子彈...

網貼文誘應徵者當人頭戶 詐欺水房藏信義區旅館7人落網

台北市警方獲報，有詐欺集團上網發布徵才貼文，網友上門應徵卻遭囚禁在旅館，奪走存摺、提款卡等作為詐欺人頭帳戶；警方近日循線...

槍毒犯企圖奪車脫逃 嘉義市刑大3警負傷合力制伏

嘉義市刑大去年8月底提訊蘇姓男子，檢方複訊後將他解還台南分監途間，經歸仁區台86線快速道路，他竟起身撲向駕駛座，搶扯方向...

逃亡2年 花蓮外役監逃脫受刑人到案

在花蓮外役監服刑的男子殷世翰(35歲)，因詐欺案件判處有期徒刑5年8個月確定，2018年入監服刑，於2020年1月27日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。