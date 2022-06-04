高雄7男女遊台南租民宿飄惡臭 警方搜出槍毒送辦
高雄6男1女日前出遊台南，且租下中西區民宿過夜，隔天上午卻從窗戶飄出毒品惡臭，警方獲報趕往查緝，發現民宿桌上公然擺放子彈和毒品，警方又搜出改造手槍，訊後送辦。
台南市政府警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，高雄31歲顏姓女子、41歲穆姓男子（戶籍台南市）等6男1女1日出遊台南，由顏女以每天新台幣2400元在中西區海安路租下一間2樓獨棟民宿後，7人同住過夜。
未料2日上午9時，顏女等人租住民宿窗戶飄出毒品惡臭，警方獲報趕往查緝，利用屋內的人開門外出時盤查；警方更發現桌上公然擺放毒品及子彈，搜索後起出1把改造手槍、64發子彈、安非他命、毒品咖啡包及毒品吸食器等。
警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦7名男女，台南地方法院今天裁定羈押穆男。警方將持續追查槍毒來源。
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