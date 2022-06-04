快訊

中重症死亡雙新高！本土+68118例 中重症+496 死亡+152

13縣市大雨特報 注意雷擊強風及溪水暴漲

單日確診數會破10萬？ 陳時中：差不多已到高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網貼文誘應徵者當人頭戶 詐欺水房藏信義區旅館7人落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方獲報，有詐欺集團上網發布徵才貼文，網友上門應徵卻遭囚禁在旅館，奪走存摺、提款卡等作為詐欺人頭帳戶；警方近日循線搜查，搗破所指詐欺水房，救出受控制的5名人頭，詢後將7名犯嫌送辦。

南港警分局5月底獲報，以31歲張姓男子為首的詐欺集團，平時活躍於台中、雙北地區，藉設置詐欺水房以牟利；他們專在臉書社團內貼文徵才，要求上門的應徵者準備銀行存簿、提款卡，雙方見面時即威逼利誘，控制應徵者，將應徵者金融帳戶作為詐欺人頭帳戶。

警方獲悉後研判，該詐團透過是類手法犯案恐不只一件，擴大分析後確認，詐團是在信義區一處旅館內，租用多間房間作為集團據點，並用來軟禁不願配合的人頭戶。

經蒐證完備，警方6月1日凌晨突襲搜索該旅館，當場查獲張男等7名犯嫌，及被控制在房間內的5名人頭戶（3男2女），其中1名女子見員警出現，頻頻感謝警方介入解圍。

現場另查獲改造手槍2把、空氣槍1把、手指虎2只、土製爆裂物1枚，子彈9顆、作案用手機16支、現金17萬5400元、提款卡15張、存摺7本及海洛因、安非他命毒品等贓證物。

警方表示，全案詢後依詐欺、洗錢、槍砲、毒品、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦，將持續追查釐清有無共犯。

警方詢後將涉案7人依法送辦。記者李隆揆／翻攝
警方詢後將涉案7人依法送辦。記者李隆揆／翻攝

詐欺 房間 毒品

延伸閱讀

應徵高薪打字員遭軟禁 警破獲詐騙集團逮7人送辦

詐團假銷犯罪紀錄騙財 老翁連受騙190萬

27歲男求職遭詐團軟禁85大樓 高雄警拂曉攻堅救出9被害人

基信變電所線路開關跳脫 信義區貴婦百貨停電近一小時

相關新聞

端午假期KTV內碰撞衍互毆 內湖警壓制4男女送辦

端午節假期，台北市警方獲報，位於內湖區成功路上的KTV內有民眾互毆，經啟動快打機制壓制現場，警方將現場4名男女帶回，詢後...

網貼文誘應徵者當人頭戶 詐欺水房藏信義區旅館7人落網

台北市警方獲報，有詐欺集團上網發布徵才貼文，網友上門應徵卻遭囚禁在旅館，奪走存摺、提款卡等作為詐欺人頭帳戶；警方近日循線...

槍毒犯企圖奪車脫逃 嘉義市刑大3警負傷合力制伏

嘉義市刑大去年8月底提訊蘇姓男子，檢方複訊後將他解還台南分監途間，經歸仁區台86線快速道路，他竟起身撲向駕駛座，搶扯方向...

逃亡2年 花蓮外役監逃脫受刑人到案

在花蓮外役監服刑的男子殷世翰(35歲)，因詐欺案件判處有期徒刑5年8個月確定，2018年入監服刑，於2020年1月27日...

影／擁槍毒通緝犯飛車狂逃 警開2槍追至死巷讓他舉手投降

屏東縣潮州警分局監控45歲潘姓毒品通緝犯多日，昨晚掌握潘的出沒地點，偵查隊小隊長李鐵帶同4名隊員展開圍捕，潘反鎖車門駕車...

婚禮前晚辦案到深夜 彰化馬尾刑警出色獲模範警察

彰化鹿港分局偵查佐許書毓從警11年，偵破多件刑案，曾參與查獲重達3.5噸俗稱「喵喵」毒品的原料，也破獲重大應召站等社會矚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。