網貼文誘應徵者當人頭戶 詐欺水房藏信義區旅館7人落網

台北市警方獲報，有詐欺集團上網發布徵才貼文，網友上門應徵卻遭囚禁在旅館，奪走存摺、提款卡等作為詐欺人頭帳戶；警方近日循線搜查，搗破所指詐欺水房，救出受控制的5名人頭，詢後將7名犯嫌送辦。

南港警分局5月底獲報，以31歲張姓男子為首的詐欺集團，平時活躍於台中、雙北地區，藉設置詐欺水房以牟利；他們專在臉書社團內貼文徵才，要求上門的應徵者準備銀行存簿、提款卡，雙方見面時即威逼利誘，控制應徵者，將應徵者金融帳戶作為詐欺人頭帳戶。

警方獲悉後研判，該詐團透過是類手法犯案恐不只一件，擴大分析後確認，詐團是在信義區一處旅館內，租用多間房間作為集團據點，並用來軟禁不願配合的人頭戶。

經蒐證完備，警方6月1日凌晨突襲搜索該旅館，當場查獲張男等7名犯嫌，及被控制在房間內的5名人頭戶（3男2女），其中1名女子見員警出現，頻頻感謝警方介入解圍。

現場另查獲改造手槍2把、空氣槍1把、手指虎2只、土製爆裂物1枚，子彈9顆、作案用手機16支、現金17萬5400元、提款卡15張、存摺7本及海洛因、安非他命毒品等贓證物。