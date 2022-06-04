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應徵高薪打字員遭軟禁 警破獲詐騙集團逮7人送辦

中央社／ 台北4日電

張姓男子透過臉書社團張貼新台幣4萬餘元打字員工作，被害人上當後，就被恐嚇軟禁，拿走存摺當人頭帳戶，警方循線在台北市某旅館逮捕張男等7人送辦，救出5名被害人。

台北市警察局南港分局今天召開記者會，偵查隊長陳人嘉說，日前獲報，有民眾透過臉書（Facebook）社團應徵工作，事後卻被軟禁、存摺遭扣等狀況，研判為詐騙集團慣用手法，組專案小組偵辦。

警方查出，31歲張姓男子擔任假投資詐騙集團洗錢水房幹部，在臉書社團張貼應徵月薪4萬元至5萬元的打字員工作，被害人上當後，要求應徵時提供存摺、提款卡，雙方會面後，就強押被害人至台北市信義區附近旅館軟禁。

警方說，張姓男子拿到被害人存摺等物後，就轉成詐騙人頭帳戶，調查多日後發現，張男租用信義區附近旅館房間當據點，掌握線索後，1日清晨出動大批警力前往搜索，當場逮捕張男等7人，並救出被軟禁3名女子及2名男子。

警方表示，5名被軟禁被害人，年紀介於20歲至30歲，都是透過臉書社團應徵工作，其中一名女性被害人當下感謝員警即時營救，才能免於被囚禁恐懼。

警方循線在張姓男子等人藏匿旅館房間內搜出改造手槍2把、空氣槍1把、手指虎、子彈9顆、現金17萬餘元、提款卡、存摺及毒品等物。

警詢後依違反詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、洗錢等罪嫌把張姓男子等7人移送台北地檢署偵辦。

詐騙集團 北市

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