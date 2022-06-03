逃亡2年 花蓮外役監逃脫受刑人到案

在花蓮外役監服刑的男子殷世翰(35歲)，因詐欺案件判處有期徒刑5年8個月確定，2018年入監服刑，於2020年1月27日藉返家探視機會脫逃，昨天他潛藏北市萬華區旅店，遭警方逮捕。

殷嫌背負脫逃、詐欺、侵占等通緝，他脫逃後被列查緝專刊重要對象。今年5月底，他因故受傷骨折，填寫他人身分，前往台中一處醫院就診，卻拒不出示健保卡。

刑事局國際刑警科因此獲報，有人可能冒用他人身分就醫，立即與台中市第三分局組成專案小組，但殷嫌已警覺逃離醫院。

專案小組前往醫院查訪，比對影像畫面與相關跡證後，確認逃離病患是殷世翰，兵分2路蒐集情資，循線查訪並調閱監視器，36小時內，在台北市萬華區西門町商旅內，查緝殷通緝犯到案。

殷嫌到案後以身分為外籍人士、不會說中文等話術想誤導警方，國際刑警科幹員，告知他可協助與使館聯繫時，他才發現無法隱藏身分，承認自己為殷世翰，專案小組偵訊後，2日移送台中地檢署歸案。

殷世翰曾在美國居住，回台灣後，2014年底，成立空殼公司佯裝取得超跑代理，聲稱可以約5折市價購入保時捷、賓士等名車，還享有原廠保固。