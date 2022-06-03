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影／擁槍毒通緝犯飛車狂逃 警開2槍追至死巷讓他舉手投降

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣潮州警分局監控45歲潘姓毒品通緝犯多日，昨晚掌握潘的出沒地點，偵查隊小隊長李鐵帶同4名隊員展開圍捕，潘反鎖車門駕車逃逸，員警朝左前輪開2槍，仍被逃脫，隨即通報線上警網攔截，潘不久駛至潮州鎮區一處死巷內，只能束手就擒，警方在車內起出毒品、吸食器和空氣槍，訊後連同車上另2名嫌犯移送屏東地檢署偵辦。

警方昨晚發現潘姓男子搭乘友人車輛停駛在路邊，警方見友人下車，展開圍捕行動；潘見警方靠近，快速將車門反鎖，再從副駕駛座跳至駕駛座，發動引擎加速逃逸，李鐵持警棍欲破窗不慎跌倒，造成手肘擦挫傷，蘇姓隊員見狀迅速掏槍朝左前車輪連開2槍，仍被逃脫，警方立隨通報線上警網攔圍。

潘姓男子未走省道台1線，在潮州鎮區內巷道間逃逸，希望能避開警方的追捕，結果駛入永坤路段一處死巷，無路可逃，警方將潘和及車內2名女子逮捕，車內起出毒品、吸食器、空氣槍等物，潘承認是他持有，訊後依妨害公務、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理條例案罪嫌移送檢方偵辦。

潘姓毒品通緝犯昨晚遇警圍捕駕車逃逸，結果駛入死巷，只能束手就擒。記者潘欣中／翻攝
潘姓毒品通緝犯昨晚遇警圍捕駕車逃逸，結果駛入死巷，只能束手就擒。記者潘欣中／翻攝

毒品 屏東縣 妨害公務

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