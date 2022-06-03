婚禮前晚辦案到深夜 彰化馬尾刑警出色獲模範警察

彰化鹿港分局偵查佐許書毓從警11年，偵破多件刑案，曾參與查獲重達3.5噸俗稱「喵喵」毒品的原料，也破獲重大應召站等社會矚目案件，他辦案認真，就連結婚前一天原本請假還因案件忙到深夜，許書毓獲得今年警政署模範警察肯定。

許書毓從警最初在新北蘆洲分局服務7年多，近年回到鹿港家鄉，許書毓說，當初為了到台北玩兩天，才和朋友一起相約考警察，沒想到考上了，一路從警，也在刑事工作做出心得。

許書毓緝毒有功，前年接獲情資破獲不法分子從境外走私毒品咖啡包原料，他跟監蒐證從小毒犯追查到上游，阻斷源頭，破獲製造工廠；去年也破獲賣淫集團，同樣由下而上，全案包括集團首腦等30多人被移送，為近來難得層層偵破涉嫌人口販運集團的案件。

鹿港分局臥虎藏龍，偵查隊目前有三名刑警都是模範警察，除了許書毓，還有51屆獲表揚的偵查隊長李旺興、54屆的分隊長陳俊成。李旺興說，許書毓工作認真，辦案鍥而不捨投入有目共睹。