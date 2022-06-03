寫白灰卻沒賣檳榔！這裡還是藏槍彈的地下匯兌大本營

台中市姜姓男子夥同柬埔寨籍林姓女子，以檳榔攤為掩護，暗中從事幫東南亞新住民匯款回家鄉的地下匯兌生意，2年來金額達上千萬；高市鼓山警分局警方循線查出該處檳榔攤沒賣檳榔，卻「掛羊頭賣狗肉」，飛象過河搜索，逮捕姜、林2人外，搜出60萬現金及一把改造槍、14顆子彈。

鼓山警分局偵查隊警方日前接獲線報，指台中市北區一處檳榔攤的老闆姜姓男子(51歲)持有槍械，於是暗中蒐證，警方發現姜男的檳榔攤牆上寫著「白灰」的噴漆，有檳榔招牌，但卻沒有一般檳榔攤在外包檳榔的景象，且常有一些東南亞新住民進進出出。

警方後來查出姜男和柬埔寨籍的林姓女子（42歲）疑從事地下匯兌生意，專門替林女的同鄉及其他東南亞籍的新住民匯款回家鄉，為了防「黑吃黑」，姜男疑擁槍自重，暗中以檳榔攤作掩護，檳榔攤連一顆檳榔都沒賣，冰箱只用來冰一些食物。

警方見蒐證時機成熟，上月底持搜索票飛象過河，先前往姜男位於台中沙鹿區的住處搜索，查獲一把改造槍械及14發子彈，隨後再前往檳榔攤，搜出非法地下匯兌的60萬現金。