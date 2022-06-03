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寫白灰卻沒賣檳榔！這裡還是藏槍彈的地下匯兌大本營

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台中市姜姓男子夥同柬埔寨籍林姓女子，以檳榔攤為掩護，暗中從事幫東南亞新住民匯款回家鄉的地下匯兌生意，2年來金額達上千萬；高市鼓山警分局警方循線查出該處檳榔攤沒賣檳榔，卻「掛羊頭賣狗肉」，飛象過河搜索，逮捕姜、林2人外，搜出60萬現金及一把改造槍、14顆子彈。

鼓山警分局偵查隊警方日前接獲線報，指台中市北區一處檳榔攤的老闆姜姓男子(51歲)持有槍械，於是暗中蒐證，警方發現姜男的檳榔攤牆上寫著「白灰」的噴漆，有檳榔招牌，但卻沒有一般檳榔攤在外包檳榔的景象，且常有一些東南亞新住民進進出出。

警方後來查出姜男和柬埔寨籍的林姓女子（42歲）疑從事地下匯兌生意，專門替林女的同鄉及其他東南亞籍的新住民匯款回家鄉，為了防「黑吃黑」，姜男疑擁槍自重，暗中以檳榔攤作掩護，檳榔攤連一顆檳榔都沒賣，冰箱只用來冰一些食物。

警方見蒐證時機成熟，上月底持搜索票飛象過河，先前往姜男位於台中沙鹿區的住處搜索，查獲一把改造槍械及14發子彈，隨後再前往檳榔攤，搜出非法地下匯兌的60萬現金。

警方調查，姜男和林女2人從事地下非法匯兌2年多以來，經手匯兌金額達上千萬，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及銀行法等罪嫌，將2人移送法辦。

姜男涉嫌持槍並從事地下非法匯兌，被警方逮捕移送法辦。記者石秀華／翻攝
姜男涉嫌持槍並從事地下非法匯兌，被警方逮捕移送法辦。記者石秀華／翻攝
警方在姜男的檳榔攤，搜出非法地下匯兌的60萬現金。記者石秀華／翻攝
警方在姜男的檳榔攤，搜出非法地下匯兌的60萬現金。記者石秀華／翻攝
高市警方在姜男位於台中沙鹿區的住處搜索，查獲一把改造槍械及14發子彈。記者石秀華／翻攝
高市警方在姜男位於台中沙鹿區的住處搜索，查獲一把改造槍械及14發子彈。記者石秀華／翻攝
姜男的檳榔攤牆上寫著「白灰」的噴漆，有檳榔招牌，但卻沒有一般檳榔攤在外包檳榔的景象。記者石秀華／翻攝
姜男的檳榔攤牆上寫著「白灰」的噴漆，有檳榔招牌，但卻沒有一般檳榔攤在外包檳榔的景象。記者石秀華／翻攝
台中市姜姓男子經營檳榔攤，掛羊頭賣狗肉，沒賣檳榔，從事地下非法匯兌生意，檳榔攤連一顆檳榔都沒賣，冰箱空空如也。記者石秀華／翻攝
台中市姜姓男子經營檳榔攤，掛羊頭賣狗肉，沒賣檳榔，從事地下非法匯兌生意，檳榔攤連一顆檳榔都沒賣，冰箱空空如也。記者石秀華／翻攝

地下匯兌 東南亞 新住民

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