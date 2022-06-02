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影／「半年可減重20kg」 天然草本減肥藥竟是毒品
天然草本攏是假！防疫期間竟有犯嫌走私含有第四級毒品「西布曲明」的減肥藥，卻標榜含有「藤黃果、纖維素、維生素」等全天然草本成分「溫和配方不傷身」，航警會同海關查獲類似進口毒品減肥藥案，共逮捕10人，並查獲70公斤含有毒品成分之減肥藥，約21萬顆膠囊藥品，市價逾新台幣2億元；全案偵訊後已移送桃園地檢署偵辦。
航空警察局表示，犯嫌走私含有第四級毒品「西布曲明」的減肥藥，以一粒成本不到6元低價購入後，再以一粒近20倍價格的100元賣出，並以直銷、代銷及FB直播、拍賣網站等一條龍方式販售，大量販賣給不知情民眾。今年1至5月間，會同關務署台北關查獲類似進口毒品減肥藥共23案，擴大溯源緝獲共10人，並起出70公斤含有毒品「西布曲明」成分之減肥藥，即時阻斷後續流入市面危害國人健康。
航警指出，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除了抑制食慾，同時容易興奮成癮，是過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止甚至造成失明或猝死等副作用，已於110年9月列管為第4級毒品。
航警也呼籲，運輸、販賣第四級毒品者處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金，市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒害成分，且若無澈底改變飲食及運動習慣，復胖機率極高。民眾切勿因貪求快速瘦身而輕信來路不明藥品，以免造成身體永久性傷害。
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