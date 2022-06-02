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養毒販線民躲追緝 台南警副所長被判1年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市歸仁警分局仁德分駐所巡佐李璧池，2019年10月到2020年2月擔任副所長期間，涉收編連姓毒販為線民，把連遭發布通緝及警方偵防車監控訊息告知對方，讓連得以繼續藏匿，李否認庇護他人販毒，台南地院認李犯公務人員庇護他人販賣第二級毒品罪，處1年10月，可上訴。

歸仁警分局表示，案發後，對李記過一次、調任非主管職務，並提列教育輔導對象。同時，分局收受法院判決書後，會依警察人員人事條例相關規定，對他做適當的處分。

據調查，李璧池前為歸仁警分局仁德分駐所巡佐兼副所長，在偵辦連姓男子涉販賣毒品案件時，結識連男，2019年間將連男收編為線民。

然而，李男為獲得由連男不定時提供販賣毒品的小盤商及施用毒品者情資，於2019年10月18日起至2020年2月25日期間，得知連男因販賣毒品案件分別經3案發布通緝，立即通知對方繼續躲藏、隱避。

2020年2月21日，連男因懷疑停放在其租屋處附近的轎車為警方使用車輛，以LINE委請李男幫忙查詢，經李男查詢得知該車為偵防車後，再以LINE告知對方，使連男得以繼續躲藏、隱避，洩漏國防以外應秘密的消息、庇護連亭鈺持續持有、施用毒品並從事販毒工作。連男也因此迅速搬出該租屋處，以致台南市刑警大隊無法掌握其確切住居所，查緝未果。

李男否認公務員庇護他人犯販賣第二級毒品罪犯行外，其餘均坦承。案經台南地院審理，有證人證詞、LINE對話紀錄、查詢紀錄等相關證據佐證，認事證明確，依法論罪科刑。

台南地院認李男犯公務員洩漏國防以外秘密罪、公務員假借職務上之機會使犯人隱避罪、違反公務人員庇護他人犯販賣第二級毒品罪，同時觸犯3罪，從一重公務人員庇護他人犯販賣第二級毒品罪處斷。

台南地院審酌，李男職司警察勤務、從事犯罪偵查工作多年，本當克盡職責，戮力從公，且負有嚴守秘密義務，竟僅為獲取較好績效、庇護線民等因素，而將因職務身分知悉的不得揭露國防以外應秘密的消息洩漏給連男，使連男可預先因應、得以持續隱避警方查緝，李男所為實有虧職守。

台南地院認為李男犯後於偵查中雖坦認犯行、配合調查，惟在法院審理時否認部分犯行，且意圖卸免刑責，並無真心悔改之意，兼衡其教育程度及家庭狀況等一切情狀，依法量處其刑。

台南地院指出，李男僅為獲取較好績效、庇護線民，將國防以外應秘密的消息洩漏給連男，使連男可預先因應、得以持續隱避警方查緝，實有虧職守，依法處1年10月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院指出，李男僅為獲取較好績效、庇護線民，將國防以外應秘密的消息洩漏給連男，使連男可預先因應、得以持續隱避警方查緝，實有虧職守，依法處1年10月，可上訴。圖／本報資料照

毒品 台南 公務員

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