他暗夜路邊車內拉K氣味太濃厚 警戴厚口罩都聞得到被逮

台南市學甲警分局員警凌晨路過將軍區玉山里，發現一輛車停路邊關燈沒熄火，擔心發生意外，上前關心時即使戴厚口罩仍聞到疑似毒品刺鼻氣味，查獲黃姓男子在車上抽K菸，起出三級毒品愷他命、將依毒品危害防制條例送辦。

學甲分局表示，將富所所長蕭志寶、將軍所警員洪千發凌晨巡邏，發現1部轎車車暗夜停於路邊且關上大燈、引擎未熄火，因周邊十分黑暗，這裡是純樸的鄉間很少有這種狀況，擔心是駕駛人身體不適或者有其他的意外，為確認車上乘客安全，上前查看。

結果員警發現車上僅黃姓男子一人「在抽菸」，見員警敲車窗立即回答只是一個人在這邊休息一下；不過即使員警配戴厚口罩、仍聞到一股濃厚刺鼻氣味，懷疑有施用毒品嫌疑，在車上找到兩根K菸菸頭兩根，黃姓男子帶回派出所驗尿呈K他命陽性，也坦承吸食毒品，警方正調查毒品來源。

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