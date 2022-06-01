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男毒蟲見警心虛想丟包毒品 當場遭識破被逮

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄46歲鄭姓男子，日前凌晨前往橋頭區鐵道北路一家娃娃機台店遊玩，由於鄭男為轄內治安人口深夜在外遊蕩，引起巡邏員警注意，上前盤查，他竟心虛試圖丟棄隨身攜帶的毒品，笨拙的動作全遭員警目睹，隨後在他身上搜出5包海洛因及2包安非他命。警詢後，將鄭男依毒品危害防制條例案移送。

岡山警分局橋頭分駐所員警5月30日凌晨1時許，巡邏行經橋頭區鐵道北路一帶停等紅燈時，湊巧看見鄭男在夾娃娃機店內把玩機台，警見狀，上前盤查，鄭見狀一時心虛，試圖把隨身攜帶的毒品丟到娃娃機台縫隙躲避查緝，故作鎮定。

過程中，全被員警目睹，上前詢問是否攜帶違禁品，鄭男卻因太過慌張，口袋不慎露出數包疑似毒品的夾鏈袋，隨後 警方發現他試圖丟擲藏匿的小包袋狀物品，分別為5包海洛因及2包安非他命，共9.9公克重，才令他百口莫辯。

據了解，鄭男為橋頭區內的治安顧慮人口，因深夜在外遊蕩，且見到警方神情有異，才會引起巡邏員警注意，上前盤查。警詢後，將他依毒品危害防制條例案移送偵辦。

高雄46歲鄭姓男子遭警盤查，心虛想丟包毒品，被巡邏員警識破當場逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲鄭姓男子遭警盤查，心虛想丟包毒品，被巡邏員警識破當場逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲鄭姓男子遭警盤查，心虛想丟包毒品，被巡邏員警識破當場逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲鄭姓男子遭警盤查，心虛想丟包毒品，被巡邏員警識破當場逮捕。記者陳弘逸／翻攝

毒品 夾娃娃機 鐵道

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