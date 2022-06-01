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宜蘭男違規拒檢開槍射警 殺人未遂等罪判入獄10年

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭一名57歲呂姓男子去年8月在頭城騎車違規右轉，遭員警蔡旻庭攔查，他疑似心虛竟朝對方胸口開槍，幸好子彈擦射心臟，蔡員保住一命。宜蘭地方法院依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，判處呂男應執行有期徒刑10年。

礁溪分局頭城分駐所員警蔡旻庭，當時在頭城鎮吉祥路口執行交通稽查勤務，發現呂嫌違規紅燈右轉就上前攔查。結果，持有違禁品的呂嫌疑似心虛，騎車加速逃逸遭攔停路邊，竟掏槍朝蔡員胸口開槍。

蔡旻庭中彈負傷仍奮力逮人，直到支援警力抵達。他送醫時意識清楚，子彈卡在腋下，院方緊急手術後脫險，外科部主任蔡建和當時說，子彈不長眼，「是他命大運氣好。」

呂嫌襲警後遭送辦、羈押，檢方認為呂嫌無視法紀、藐視公權、罔顧他人生命、惡性重大，只為了規避攔查，竟然在公眾出入頻繁的馬路上，近距離持槍射擊執法員警胸口，因此建請法官從重量處15年有期徒刑。

法院認為，呂男未經許可，持有可發射子彈具有殺傷力之非制式手槍，處有期徒刑5年2月，併科罰金3萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，殺人未遂處有期徒刑7年。應執行有期徒刑10年，扣案的非制式手槍沒收。

頭城分駐所員警蔡旻庭去年8月2日深夜執勤時，遭到違規呂姓騎士襲擊中彈。記者林佳彣／翻攝
頭城分駐所員警蔡旻庭去年8月2日深夜執勤時，遭到違規呂姓騎士襲擊中彈。記者林佳彣／翻攝
員警蔡旻庭平時表現佳（右）。圖／礁溪警分局提供
員警蔡旻庭平時表現佳（右）。圖／礁溪警分局提供
宜蘭地方法院依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，判處57歲呂姓嫌犯應執行有期徒刑10年。記者林佳彣／翻攝
宜蘭地方法院依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，判處57歲呂姓嫌犯應執行有期徒刑10年。記者林佳彣／翻攝

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