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嘉縣汽車機車相撞 騎士女大生噴飛掉落水溝不治

中央社／ 嘉義市1日電

嘉義縣黃姓女大生昨天騎機車行經大林鎮嘉89線時，與同行右轉的汽車發生車禍，黃女噴飛掉落水溝，送醫仍不治，機車被撞至田園，撞擊力道大，檢警今天相驗，死因創傷性休克。

檢警表示，就讀南華大學三年級的黃女，昨天傍晚騎機車行經大林鎮嘉89線5公里處時，同向直行由王姓男子駕駛的自小客車右轉準備行駛產業道路，不料，與黃女的機車發生追撞事故，有戴安全帽的黃女噴飛掉落一旁的排水溝，而機車也噴飛至路旁的田園。

救護車趕抵，救護人員發現黃女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救，急救後於昨天晚上6時50分仍宣告不治。

警方表示，機車左側、自小客車右側車頭均毀損，王男及黃女經酒測值均為零，肇事原因須進一步調查釐清。

檢方指出，檢察官上午會同員警、法醫相驗，死者黃女頭部外傷、腹內出血，死因為創傷性休克。

救護車 嘉義

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