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車開台二線「亮槍」罰8千 法官：外型及尺寸都類似真槍

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

李姓男子今年3月開車在新北市瑞芳區台二線81.5公里處，車窗突伸出一把手槍，遭後車行車記錄器拍下，李男稱是姪子把玩具槍，因而伸出車窗檢視裡面是否有子彈。法官認為，該玩具手槍外型及尺寸類似真槍，客觀上易使人誤認為真槍，因違反社會秩序維護法罰鍰8千元。

基隆地院判決書指出，李男今年3月13日上午9時，在新北市瑞芳區台二線81.5公里處，無正當理由攜帶並展示類似真槍的玩具槍1把，有危害安全之虞。

法官說，李男所攜帶玩具槍雖未經扣案以供勘驗，但根據行車紀錄器截圖照片，該玩具手槍外型及尺寸類似真槍，如非專業人士難以立即清楚辨識，客觀上確易使人誤認為真槍。

法官表示，李男於公眾往來交通要道上，在行車間手持外觀與真槍近似的玩具手槍並伸出車窗外展示的行為，使附近駕駛人因此感到害怕、分心，有引起恐慌及危害交通安全可能，危害其他用路人安全之虞，一般人見狀均會心生畏懼。

李男向警方供稱攜帶的是一把玩具槍，當時姪子要把玩，因而伸出車窗檢視裡面是否有子彈，法官認為這並非正當理由，已影響公共秩序及社會安寧。因違反社會秩序維護法。無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞，處罰鍰8千元。

車開台二線「亮槍」罰8千，法官：外型及尺寸都類似真槍。本報資料照
車開台二線「亮槍」罰8千，法官：外型及尺寸都類似真槍。本報資料照

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