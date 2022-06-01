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持西瓜刀夜搶超商還嗆報警 缺錢男3分鐘內栽了
宜蘭礁溪德陽路上一間超商昨天深夜11點多遇搶，26歲林姓男子持西瓜刀闖入後大喊「搶劫」，得手3000元現金，還嗆店員報警，警方獲報3分鐘內隨即將人逮捕，全案依強盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。
26歲林姓男子昨晚持刀徒步進入德陽路一間超商，大喊「搶劫」、「錢拿出來」等威脅的話，嚇得店員打開收銀機。他得手3000元後，還嗆店員去報警，隨即步行逃離現場。
礁溪警方昨天深夜11點32分獲報，有人持西瓜刀強盜超商財物。警方立即啟動線上警網攔截圍捕，3分鐘內在礁溪分局旁逮到人，並查扣1把作案刀械、3000元現金贓物。
據了解，26歲林姓男子是地方治安人口，有毒品、槍砲前科，疑似生活過得不如意、缺錢花用，昨天深夜持刀搶劫超商。
礁溪分局表示，疫情嚴峻期間，警方平時加強超商、銀樓及金融機構等安全維護，也增加犯罪熱點巡邏密度及見警率，透過具體行動保護人民、生命、財產安全。
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