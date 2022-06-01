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毒品咖啡包外觀印鬼滅之刃販售 南警收網滅了它...
網路上有人販售防疫茶，不料內容物是竟是「毒咖啡包」，台南市警六分局報請橋頭地檢署指揮偵辦後，昨在高雄市楠梓區一帶逮捕涉案24歲陳姓男子，查扣毒品外觀竟是以鬼滅之刃、超人、減肥茶等時尚流行包裝以吸引時下年輕人，警詢後依毒品罪嫌法辦，檢方並向橋頭地院聲押羈押獲准。
鑑於暑假將屆，青少年易受同儕間及網路新興事物誘惑或本身好奇心驅使，進而沾染毒癮，經分析毒品藥頭為規避查緝，以小額數百元代價，利用網路或通訊軟體APP散播販售毒品訊息，台南市警六分局組成網路偵蒐小組，針對可能涉毒之網域分析，乃鎖定此販毒網絡，並報請高雄橋頭地方檢察署指揮偵辦。
警方掌握陳嫌行蹤，專案小組尾隨見時機成熟，在高雄市楠梓區清豐二路巷弄內以車攔阻，利用地形將陳嫌座車圍堵於狹窄巷內，成功將其逮捕，現場於車內查扣偽裝時尚流行毒品咖啡包91包、K他命17包及、現金新臺幣四萬餘元、犯罪工具手機等證物。
警六分局分局長許敏能表示：毒品不僅危害國民身心健康，更是犯罪的根源，易衍生嚴重的暴力犯罪和財產犯罪，警方對毒品案件，一定究辦到底，刨根溯源，並呼籲民眾若發現毒品的可疑線索，可隨時告知警方，警民合作，以淨化社區治安環境。
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