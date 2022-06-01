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毒品通緝犯屏東撞傷騎士肇逃 躲高雄汽車旅館吸毒被逮
屏東縣新園鄉仙吉村26日清晨發生轎車肇事逃逸案，造成37歲梁姓女機騎士腦出血、肋骨斷裂及手腳擦挫傷，東港警分局專案小組找到棄置巷弄間的肇事轎車，昨天下午在高雄市1家汽車旅館逮捕遭毒品通緝的37歲張姓男子，在張身上起出多包毒品。
張供稱是怕毒品通緝身分曝光，不敢停留現場和報案。警方詢後將他依肇事逃逸、過失傷害及毒品危害防制條例等罪移送檢方偵辦。
東港警分局新園分駐所26日清晨4時53分許獲報，新園鄉仙吉村吉興路與新田路口發生交通事故，員警到場後發現梁姓婦人倒臥路旁，通報救護車將梁婦送醫院治療，白色肇事轎車已逃逸；梁姓婦人說，肇事駕駛有下車查看一下，但未通報救治即逃離現場，太可惡了。
東港警分局與刑大偵2隊組成專案小組蒐集相關跡證並調閱周遭路口監視器，過濾多部車輛後鎖定涉案車輛是白色的Camry 轎車，另5月27日警方獲報在萬丹鄉四維西路巷內有疑似車禍的棄置車，經比對確認是涉案車輛，鎖定車主是被毒品通緝的張姓男子。
專案小組掌握張姓男子最近藏身高雄市1家汽車旅館，昨天下午前往埋伏查緝，在張的身上起出多包1、2級毒品（海洛因毛重0.89公克、安非它命毛重15.78公克），張供稱是怕毒品通緝的身分曝光，不敢停留現場，也不敢報案留下紀錄。
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