快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

北市男債務糾紛結怨 遭竹聯幫成員誘出圍毆丟包

中央社／ 台北1日電

台北市文山區1間超商驚見男子負傷求救，北市警消獲報後立即協助送醫治療，經查傷者18歲許男，遭竹聯幫成員19歲邱男誘騙出遊後被圍毆丟包，專案小組速逮邱男等7嫌送辦。

台北市警察局文山第一分局萬芳派出所長蔡佾錩今天對外表示，5月下旬凌晨接獲轄內木柵路四段的超商店員通報，稱有不明男子走進店內後便倒臥在地求救，隨即派員馳赴現場了解，到場發現18歲許男遭人毆打後遭丟包，隨即交醫護人員協助送醫治療。

警方也立即成立專案小組偵辦，初步調查了解，被害許男日前曾和19歲邱男有金錢債務糾紛恩怨，但邱男事後佯稱要到文山區福德坑環保復育公園「騎車跑山」，邀約許男出遊，許男誤以為邱男對之前糾紛已釋懷，不疑有他便如期赴約。

不料許男抵達約定地點後，竟遭邱男糾眾圈圍並持棍棒、安全帽痛毆，之後又被載至木柵路四段丟包，受傷的許男徒步走到鄰近超商內求助，因疼痛難耐而體力不支倒地，超商店員見狀才趕忙通報警方協助。

專案小組漏夜蒐證追查並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，立即鎖定犯嫌身分，迅速拘提主嫌邱男及其他6名共犯到案，並至雙北市搜索查獲犯案用球棒、安全帽及衣物等證物。

邱男等嫌到案後對犯行都坦承不諱，全案詢後依涉聚眾鬥毆、妨害自由及組織犯罪條例移送北檢偵辦。

竹聯幫

延伸閱讀

「騎車跑山」為由誘騙 男子遭圍毆丟包警逮7人

北市南港男疑大聲說話擾人 樓上住戶持刀理論反命危

北市兒童疫苗接種進度慢？ 柯文哲：莫德納抽單太多

北市趕下周復課接種亂 有人間隔未到、有人晚上到校

相關新聞

台鐵楊梅站死傷事故 自強號進站輾斃侵入鐵軌民眾

台鐵楊梅站發生死傷事故。上午9時17分傳出一名旅客違規侵入路線，在楊梅車站內遭113車次PP自強號撞上，台鐵緊急通知路警...

車開台二線「亮槍」罰8千 法官：外型及尺寸都類似真槍

李姓男子今年3月開車在新北市瑞芳區台二線81.5公里處，車窗突伸出一把手槍，遭後車行車記錄器拍下，李男稱是姪子把玩具槍，...

持西瓜刀夜搶超商還嗆報警 缺錢男3分鐘內栽了

宜蘭礁溪德陽路上一間超商昨天深夜11點多遇搶，26歲林姓男子持西瓜刀闖入後大喊「搶劫」，得手3000元現金，還嗆店員報警...

毒品咖啡包外觀印鬼滅之刃販售 南警收網滅了它...

網路上有人販售防疫茶，不料內容物是竟是「毒咖啡包」，台南市警六分局報請橋頭地檢署指揮偵辦後，昨在高雄市楠梓區一帶逮捕涉案...

毒品通緝犯屏東撞傷騎士肇逃 躲高雄汽車旅館吸毒被逮

屏東縣新園鄉仙吉村26日清晨發生轎車肇事逃逸案，造成37歲梁姓女機騎士腦出血、肋骨斷裂及手腳擦挫傷，東港警分局專案小組找...

「騎車跑山」為由誘騙 男子遭圍毆丟包警逮7人

台北市文山區一家超商，日前突然有一名許姓男子（18歲）進入後就坐倒在地，店員報警後才知道他和人有金錢糾紛，被騙出去後遭到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。