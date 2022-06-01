「騎車跑山」為由誘騙 男子遭圍毆丟包警逮7人
台北市文山區一家超商，日前突然有一名許姓男子（18歲）進入後就坐倒在地，店員報警後才知道他和人有金錢糾紛，被騙出去後遭到圍毆丟包；轄區文山一警分局獲報後，漏夜查辦，拘提邱姓主嫌及其他6名共犯到案。
萬芳派出所日前接獲超商通報，木柵路四段的便利超商內有名男子倒臥，警方到場後發現係許男遭人毆打後被丟包。
初步調查，許男先前與邱姓主嫌（19歲）因金錢債務糾紛結怨，日前邱嫌以文山區福德坑環保復育公園「騎車跑山」為由，邀約許男出遊，許男以為邱嫌對雙方恩怨已經釋懷，因此赴約。
許男到場後遭數人包圍，分持棍棒、安全帽痛毆，最後被載送到木柵路四段丟包，許男負傷走進超商求助，最後體力不支倒地，超商店員見狀報請警方及醫護人員到場救治送醫。
警方漏夜蒐證追查，報請檢察官指揮偵辦，拘提邱姓主嫌及其他6名共犯（2名少年，共計7名犯嫌）到案，並搜索查獲犯案球棒、安全帽及衣物，邱姓主嫌等人對於犯行坦承不諱，全案依聚眾鬥毆、妨害自由及組織等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
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