快訊

聯電南科新建廠區工人墜落頭著地 送醫不治遭勒令停工

汪小菲認一時衝動做了「最後悔的事」 致歉：不再打擾熙媛生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中鋼外包商員工扮雨衣客電擊店員搶超商 雨衣帽T丟鍋爐燒

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮區草衙一路某超商今天遇劫，12小時後，警方查出雨衣歹徒身分，逮捕陳姓男子到案，發現他是中鋼外包商員工，還將涉案所穿的雨衣和帽T，丟入中鋼鍋爐燒毀。警方在他住處，搜出他涉嫌襲擊超商店員的電擊棒，將深入調查涉案動機後，依強盜未遂罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨4點許，陳姓男子（47歲）頭戴全罩式安全帽、身穿藍色雨衣的歹徒，進入高雄市前鎮區草衙一路某超商，發現周姓店員正在貨架理貨，自周的後方對周噴辣椒水，周姓店員遭突來的襲擊，拿椅子反擊，不料陳卻亮出電擊棒攻擊周姓店員。

陳姓男子趁周姓店員遭電擊，暈眩倒地，進入櫃檯翻尋收銀櫃檯上的物品，但周姓店員幾秒鐘醒來，立即跑出店外求救，陳也跟著跑出店外，騎機車逃逸，未搶得任何財物。

警方追查陳所騎的機車去向，才查出涉案機車曾進出中鋼，查出他是中鋼外包商。今天下午4點多，警方追到高雄市小港區，拘提陳到案，並在陳的住處臥室找到電擊棒、安全帽、衣褲等證物，但雨衣和1件帽T已丟進中鋼鍋爐燒毀。他初步已供稱涉案，但未對涉案動機未吐實，全案詢後依強盜未遂、傷害罪嫌移送法辦。

陳姓男子（中）涉嫌電擊店員搶劫超商，但未劫得財物，12小時後被捕。記者林保光／翻攝
陳姓男子（中）涉嫌電擊店員搶劫超商，但未劫得財物，12小時後被捕。記者林保光／翻攝
警方在陳姓男子住處，搜出電擊棒和涉案時所穿戴的安全帽和褲子。記者林保光／翻攝
警方在陳姓男子住處，搜出電擊棒和涉案時所穿戴的安全帽和褲子。記者林保光／翻攝

超商 高雄市 強盜

延伸閱讀

中鋼單是鋼胚爐減排 5月就取得36座大安公園減碳量

中鋼鋼胚熱進爐優化取得1.4萬噸溫室減量抵換額度

影／高雄雨衣男電擊棒偷襲超商店員 不及搜刮奪門而出

中鋼總座王錫欽退休 可能以法人代表續任

相關新聞

影／刺青師持刀砍人遭反制 南港警朝殺人未遂罪方向偵辦

白姓男子不滿李姓男子在家門外吵鬧，持武士刀揮砍李男，扭打過程中2人皆受刀傷，李男負傷反擊，緊勒白男頸部致其暈厥；救護人員...

夫殺中風妻案 兒求情：爸爸「帶著笑容」照顧媽媽30年

男子蔡萬建不忍心髮妻中風臥榻30年，在醫院時以塑膠袋悶死妻子，依家暴殺人罪起訴；台北地院今天傳喚蔡的兒子作證。蔡的兒子說...

北市南港男疑大聲說話擾人 樓上住戶持刀理論反命危

台北市南港區今天下午驚傳持刀傷人事件，緣起於40歲李男在建物1樓說話太大聲，引發2樓住戶白男不滿而持刀理論，雙方爭執過程...

天虹科技副總撞死人爆警關說 竹縣警加重懲處名單出爐

竹北天虹科技副總羅偉瑞，日前開車撞死機車戴姓騎士，爆出向警方關說事件，新竹縣警局今公布相關幹部加重懲處，其中，除縣警局長...

徐巧芯開單事件議會延燒 分局長不公開密錄器致歉：語意表達不清

台北市議員徐巧芯開單事件，今天在議會持續延燒，信義分局長王寶章，晚間補充回應，他說密錄器畫面需經當事人同意並提出申請，語...

中鋼外包商員工扮雨衣客電擊店員搶超商 雨衣帽T丟鍋爐燒

高雄市前鎮區草衙一路某超商今天遇劫，12小時後，警方查出雨衣歹徒身分，逮捕陳姓男子到案，發現他是中鋼外包商員工，還將涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。