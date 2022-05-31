中鋼外包商員工扮雨衣客電擊店員搶超商 雨衣帽T丟鍋爐燒

高雄市前鎮區草衙一路某超商今天遇劫，12小時後，警方查出雨衣歹徒身分，逮捕陳姓男子到案，發現他是中鋼外包商員工，還將涉案所穿的雨衣和帽T，丟入中鋼鍋爐燒毀。警方在他住處，搜出他涉嫌襲擊超商店員的電擊棒，將深入調查涉案動機後，依強盜未遂罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨4點許，陳姓男子（47歲）頭戴全罩式安全帽、身穿藍色雨衣的歹徒，進入高雄市前鎮區草衙一路某超商，發現周姓店員正在貨架理貨，自周的後方對周噴辣椒水，周姓店員遭突來的襲擊，拿椅子反擊，不料陳卻亮出電擊棒攻擊周姓店員。

陳姓男子趁周姓店員遭電擊，暈眩倒地，進入櫃檯翻尋收銀櫃檯上的物品，但周姓店員幾秒鐘醒來，立即跑出店外求救，陳也跟著跑出店外，騎機車逃逸，未搶得任何財物。