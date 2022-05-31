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紅景天吸金案主嫌提告寶和會　民事獲償約500萬

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢前年八月遭槍擊，檢警追出寶和會另涉及擄走紅景天吸金案主嫌謝忠奇勒贖等案，新北地方法院依擄人勒贖罪處7年6月至10年不等徒刑。謝忠奇向眾人提告民事求償，主嫌施俊吉、共犯劉丞浩等人各以60至80萬元不等金額和解；共犯黃登一因未和解，今判需賠償40萬元。

法院調查，施俊吉及劉丞浩等人透過消息得知謝忠奇是「紅景天吸金案」通緝主嫌，遂找到謝忠奇的藏身處，夥同寶和會成員分工，在2019年7月17日凌晨擄走謝忠奇，私行拘禁在新北市深坑區一處洗車場的地下室。

施俊吉等人每天恐嚇謝忠奇「有人要你一手一腳」，要他拿出5千萬來保全手腳，謝忠奇不堪被凌虐，甚至一度吃藥輕生，被施俊吉等人發現灌水救回，最後眾人同意降低贖款，謝忠奇籌措1280萬元交付後才獲釋。

施俊吉等人惡行因館長槍擊案被揭露，謝忠奇向眾人提告民事訴訟求償，施俊吉、劉丞浩等人以60萬至80萬不等金額與謝忠奇和解，剩共犯黃登一因未到庭，審判長判需賠償30萬賠償金及10萬精神撫慰金，統計謝忠奇應得500萬元。

槍擊「館長」陳之漢的寶和會槍手劉承浩（中），另涉嫌參與綁架紅景天吸金詐騙案主嫌謝忠奇，被提告求償後以80萬元向對方和解。記者王長鼎／攝影
槍擊「館長」陳之漢的寶和會槍手劉承浩（中），另涉嫌參與綁架紅景天吸金詐騙案主嫌謝忠奇，被提告求償後以80萬元向對方和解。記者王長鼎／攝影

施俊吉 吸金

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