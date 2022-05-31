分局長陪科技副總製作筆錄 今加重懲處警署說明原因

新竹縣警局新埔分局長，陪同車禍肇事者天虹科技高層製作筆錄，新竹縣警局還幫忙轉發肇事者聲明稿，引發輿論譁然，警政署調查後，今天重新懲處。

新埔分局長林英煌及刑事警察局副局長黃家琦各記過二次，新竹縣警局刑警大隊副大隊長吳仁志記過一次。

新竹縣警局轉發肇事者聲明稿部分，警政署認為的確不當，副局長許豐統記過一次，局長楊哲昌自請處分，考監不周，申誡一次。

此案原認為副大隊長吳仁志致電分局長到場關心，但刑事局副局長黃家琦主動發表聲明書，釐清他也曾請分局長寬慰肇事者，但務必依法辦理，對於造成非議，他自請處分。

警政署說會，儘管分局長在場，但分局仍秉公處理交通事故案件，過程並無不法。

警政署說，調查後沒有相關人員涉嫌違法事證，但原新竹縣警局處分林分局長及吳副大隊長行政責任，審認核處過輕，因此今天加重懲處。

警政署與新竹縣警局調查結果，沒有其他高階警官涉入，但為昭公信，新竹縣警局將由局長以下相關幹部，交付通聯紀錄及通訊軟體對話，報請新竹地檢署併本車禍案件調查。