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北巿男女爭吵引警查訪 毒品通緝身分曝光秒變臉

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子及其李姓女友昨在民宅內爭吵，引來民眾報警，員警到場時，2人爭吵已平息，但員警查抄證件時，卻發現李男前不久才因涉毒品案遭新北地檢署通緝，當場將李男帶回偵詢，依法解送歸案。

據悉，57歲李男及26歲李女平時是裝潢、工地工人，近日為台北市松山區復興北路一處民宅做裝潢，經屋主同意，裝潢期間民宅供2人暫住，完工後恢復原樣即可，2人遂以民宅為家。

台北市警方昨晚8時許獲報，該民宅內有男女糾紛，員警到場時，現場李男及李女說，兩人是情侶關係，稍早因誤會爆發口角，情緒才剛平息下來，很抱歉造成鄰居及員警困擾。

然員警安撫2人情緒後，請2人出示身分證件配合查抄，2人不疑有他拿出證件，員警經警用系統查詢，卻立刻發現李男因先前涉及毒品案，今年5月5日才遭新北地檢署通緝，2人見苗頭不對臉色丕變，員警當場搜身又在李男身上搜出用過的毒品安非他命吸食器吸管1支，帶返偵詢後依法解送新北地檢署歸案。

警方呼籲，毒品嚴重影響身體健康及社會治安，千萬不要任意嘗試，一旦吸食不僅傷身更會讓深愛你的人傷心，警方將持續加強維護轄內治安，取締各類不法，任何違法違續行為將一律嚴辦。

李男遭警方帶返偵詢，解送歸案。記者李隆揆／翻攝
李男遭警方帶返偵詢，解送歸案。記者李隆揆／翻攝

毒品 新北 通緝

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