前海軍高官被吸收當共諜 招待、邀宴助陸發展組織

前海軍教準部綜合處長張培凝被港商謝錫璋吸收，在台灣協助發展組織，前後接觸多名海軍中高階軍官，並成功拉攏海軍司令部計畫處上校組長何忠技及其配偶莊秀雲，接受陸方所用。張還計畫拉攏前海軍中將副司令申伯之，幸申拒絕接受招待後，未落入圈套。高雄地方法院今依國安法，判張3年10月徒刑、何忠技及莊秀雲，則各判10月和3月徒刑。

謝錫璋（已被雄檢發布通緝中）1997年就以香港公司名義來台經商，但實際上是奉中共中央情治系統，與陸籍人士曾昭峰（通緝中）在台拉攏將領發展組織，潛伏台灣多年，以邀宴、球敘、國外旅遊途徑，結交現役或退役軍官。

判決指出，前海軍教準部綜合處長張培凝2003年退伍後，與友人合夥從事木材、礦石出口生意，謝錫璋2006年在某餐敘場合與張認識，謝替張介紹廣東省人民政府第六辦公室研究員陳路、柳耀國，幫他找尋礦石、非洲紅檀的中國買主。隔年謝再透過張的人脈，結識何忠技及其配偶莊秀雲。

經多次與中共人員接觸後，張培凝被謝錫璋吸收，在台發展組織，張首個目標鎖定海軍陸戰隊政治作戰室韓姓上校（已退役），2008年招待韓全家到韓國旅遊，隔年再邀韓到大陸，由謝出面款待，機票、食宿名義上由張埋單，但實際上張再向謝請款，只是第3次邀韓赴新加坡，韓堅持自付，未被吸收為共諜。

2011年，張培凝找上何忠技，招待何跟莊秀雲赴泰國旅遊，謝錫璋在泰國招待球敘及食宿，並與何及何妻搭上線，最後夫妻倆遭謝錫璋等人吸收，同意陸方所用，協助中共在台接觸中高階將領。

後來張培凝將目標鎖定在前總統府侍衛長、海軍副司令中將申伯之（2010年退役），2014年邀請申伯之赴大陸旅遊，但申發現落地後有人招待後拒絕，張改以自費旅遊續邀，申伯之才同意。

返台後，張遊說申伯之擔任福建省平潭經貿交流協會會長，申發現有疑慮並未答應。張事後還向何抱怨「申伯之畏首畏尾，人家是看你中將掛個名」、「習近平以前幹福建省的省委書記，所以他對福建很照顧」、「2016民進黨執政，那兩岸勢必倒退嘛，那兩岸倒退的話，經貿文化交流就要透過這個平台來建立」、「他是顧慮很多啦，那也不能怪人家啦。」

2019年調查局國安站獲報展開追查，謝錫璋當時逃出台灣，張培凝及何忠技夫婦在台被捕。檢調清查，張培凝與何忠技夫婦，被吸收為共諜後，在台接觸9名海軍將領，官階從少校到中將都有。

張培凝落網後否認協助中共發展組織，辯稱他們只是單純出遊，他也不知道謝錫璋底細及廣東省海外聯絡辦公室的性質，出遊他並未收取謝錫璋的錢。

但法官勘驗檢調監聽譯文，發現張培凝曾向何忠技稱「我們的孩子將來只有往大陸發展，台灣已經沒有發展空間」、「我們要趕快幫我的孩子打個路子出來」，加上他在調查局詢問時，坦承已知接觸大陸官員具軍方背景，綜合相關事證認定張在台發展組織，依國家安全法判刑3年10月。