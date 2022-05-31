疑金錢糾紛 花蓮同母異父兄弟互毆 弟弟刺死哥哥

花蓮市國聯五路一間酒吧昨天深夜發生凶殺案，25歲哥哥遭21歲潘姓弟弟持刀刺傷，送醫不治。警方逮捕潘男，起獲作案刀械1把，初判2人疑似有金錢糾紛，才會起口角並爆發肢體衝突，全案已依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警方表示，花蓮市國聯五路一間酒吧昨晚11點多，發生同母異父兄弟鬩牆持刀傷人致死案，21歲潘姓弟弟與25歲俞姓哥哥因發生肢體衝突，沒想到弟弟氣不過，竟持刀刺向哥哥，造成俞男手部、頸部多處受傷，經送醫急救無效，詳細死因尚待檢察官相驗。

弟弟發現闖下大禍後，立刻拿刀逃離現場，警方獲報趕到現場，在國聯五路及國聯三路口，依現行犯逮捕逃逸的潘嫌，並起出犯案刀械1把。