快訊

夫妻高雄山區溯溪天人永隔 落水17小時後 妻遺體找到了

誰偷了代理師薪水？暑假變無薪假 教部編補助卻拿不到

評／中共「老朋友」遭澤倫斯基拿二戰歷史「打臉」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑金錢糾紛 花蓮同母異父兄弟互毆 弟弟刺死哥哥

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市國聯五路一間酒吧昨天深夜發生凶殺案，25歲哥哥遭21歲潘姓弟弟持刀刺傷，送醫不治。警方逮捕潘男，起獲作案刀械1把，初判2人疑似有金錢糾紛，才會起口角並爆發肢體衝突，全案已依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警方表示，花蓮市國聯五路一間酒吧昨晚11點多，發生同母異父兄弟鬩牆持刀傷人致死案，21歲潘姓弟弟與25歲俞姓哥哥因發生肢體衝突，沒想到弟弟氣不過，竟持刀刺向哥哥，造成俞男手部、頸部多處受傷，經送醫急救無效，詳細死因尚待檢察官相驗。

弟弟發現闖下大禍後，立刻拿刀逃離現場，警方獲報趕到現場，在國聯五路及國聯三路口，依現行犯逮捕逃逸的潘嫌，並起出犯案刀械1把。

警方調查，兄弟倆疑似有金錢糾紛，一言不合打架，2人在店內扭打時，潘嫌持刀攻擊哥哥，不小心劃傷自己手臂，哥哥則是身上被刺多刀，雖自行逃離且搭計程車就醫，但送醫急救仍不治，初判致命傷是頸部刀傷，詳細死因要由法醫鑒定。

昨晚花蓮國聯五路一間酒吧發生兇殺案，弟弟持刀刺殺哥哥。圖／警方提供
昨晚花蓮國聯五路一間酒吧發生兇殺案，弟弟持刀刺殺哥哥。圖／警方提供
潘嫌用利刃刺殺哥哥，造成哥哥死亡。圖／警方提供
潘嫌用利刃刺殺哥哥，造成哥哥死亡。圖／警方提供
潘姓弟弟持刀刺殺哥哥，造成哥哥傷重不治，警方逮捕到案。圖／警方提供
潘姓弟弟持刀刺殺哥哥，造成哥哥傷重不治，警方逮捕到案。圖／警方提供

花蓮 計程車 殺人

延伸閱讀

酒吧群組爆疫／Omicron BA.2兩大新症狀極易被忽略 中了都不知

麵線鹹香料多多！ 花蓮「蚵仔麵線、綠豆算」源自台東傳承三代古早味「客來吃樂」

花蓮接種兒童BNT疫苗首日 未傳出不良反應

花蓮豐濱鄉發放定位智慧手環 900位長者受惠

相關新聞

前海軍高官被吸收當共諜 招待、邀宴助陸發展組織

前海軍教準部綜合處長張培凝被港商謝錫璋吸收，在台灣協助發展組織，前後接觸多名海軍中高階軍官，並成功拉攏海軍司令部計畫處上...

疑金錢糾紛 花蓮同母異父兄弟互毆 弟弟刺死哥哥

花蓮市國聯五路一間酒吧昨天深夜發生凶殺案，25歲哥哥遭21歲潘姓弟弟持刀刺傷，送醫不治。警方逮捕潘男，起獲作案刀械1把，...

通緝犯不想勒戒開車衝撞 新北警肉身彈飛趴引擎蓋受傷

因毒品案通緝的吳姓男子，今年3月間在新北市汐止區拒檢，涉嫌開車衝撞員警，致吳姓警員彈飛趴臥引擎蓋，右手挫傷。線上警力趕到...

科技副總撞死人做筆錄 分局長竟先請他到分局「等待」

天虹科技公司副總羅偉瑞駕車撞死機車騎士案，牽扯出警界高層關說疑雲。時代力量立委陳椒華與新竹縣議員連郁婷今舉行記者會，要求...

影／海巡嚴查中部海岸 防走私偷渡阻疫情

端午節連假將到，為維護海域、海岸安全，全面提升查緝能量及邊境防疫，海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午在苗栗、台中、彰化實施威...

十歲童拒學 母親狂打險鬧人命

劉姓女子去年因十歲兒子拒學，爭吵後情緒失控，除掐兒子脖子不顧他喊痛，還持滅火器、水果刀攻擊，險鬧人命；劉女犯案後欲自戕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。