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通緝犯不想勒戒開車衝撞 新北警肉身彈飛趴引擎蓋受傷
因毒品案通緝的吳姓男子，今年3月間在新北市汐止區拒檢，涉嫌開車衝撞員警，致吳姓警員彈飛趴臥引擎蓋，右手挫傷。線上警力趕到支援包圍吳男，在車內搜出安非他命。士林地檢署偵結，依妨害公務等罪嫌起訴。
3月29日晚上7時許，吳男駕駛租賃車輛，行經汐止大同路二段103巷口，汐止派出所吳姓員警、江姓員警鳴笛示意吳男靠邊受檢，但吳男竟開車衝撞站在車前的吳姓警員。吳姓警員當場彈飛，趴臥在引擎蓋上，導致右手挫傷。
現場江姓員警及其他支援警力到場包圍吳男車，當場逮捕並搜索車內，7點55分許起出車上安非他命3包，及手機、23萬4千元現金。
原來吳男因毒品案，遭士林地方法院裁定入所觀察勒戒，且在3月18日遭發布通緝。吳男供稱，因有案件要觀察勒戒，不想那麼快進去，看到警車迴轉過來，就倒車左轉。
檢方依照醫院診斷書、秘錄器畫面等證據認定，吳男涉犯妨害公務執行罪，依法起訴，5年內再犯建請依累犯論處；吳男涉違反毒品危害防制條例，另案偵辦。
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