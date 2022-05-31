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科技副總撞死人做筆錄 分局長竟先請他到分局「等待」

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導

天虹科技公司副總羅偉瑞駕車撞死機車騎士案，牽扯出警界高層關說疑雲。時代力量立委陳椒華新竹縣議員連郁婷今舉行記者會，要求警政署調查通聯記錄，釐清背後指使者並嚴懲。

對於新埔警分局長林英煌陪同肇事者做筆錄一事，新竹縣政府警察局督察長王立德表示，絕無干涉辦案，但他也提到，在家屬於派出所做筆錄時，林有先請肇事者到分局等待，陳椒華因此痛批，根本是指揮辦案。

陳椒華、連郁婷今指出，此案不但分局長陪同肇事者做筆錄，新竹縣警局副局長許豐統也提供肇事者聲明，交代公關科長嚴永銘發在刑警大隊媒體群組，警政署刑事局副局長、前新竹縣警察局長黃家琦更發布聲明表示曾致電「關心」，新竹縣刑大副大隊長吳仁智也協助關切，「一連串行為空前荒唐」。

連郁婷質疑，機車騎士於5月20日凌晨死亡，20日下午2點半家屬到派出所做筆錄，林英煌已在現場，44分肇事者到派出所後，林英煌卻陪同肇事者到外面，直到3點多才一起回來，「這段時間他們在哪裡？又在做什麼？」

王立德回應，肇事者到了之後，林英煌怕雙方接觸產生情緒，先請肇事者到分局等待；但陳椒華批評，林英煌根本是指揮辦案，竟還請肇事者先到分局休息？王立德則解釋，偵辦刑案都要有區隔空間，因派出所空間狹隘、人員有限，才會有這個調度，王也強調，「此事當然不妥，但絕對沒有影響辦案」。

陳椒華進一步表示，據報導，新埔分局長、新竹縣警局副局長皆是因「朋友要求」而做出不守份際行為，黃家琦的聲明也指未幫肇事者轉發聲明，顯示提供聲明的另有其人，警政署應立即查明究竟背後指使者是誰，且針對懲處過輕進行檢討，「不可護短、不可手軟，該懲處就懲處」。連郁婷也要求，新竹縣警局應重新處分，「讓所有基層警察知道，官做得越高的時候，做錯事會罰得越重！」

警政署督察室副主任黃中華回應，經調查，新竹縣警局在辦理此車禍案一切都依法辦理，沒有員警涉及不法或關說，警政署正在深入調查，一定會追究疏失人員責任，「依據事實，嚴以懲處」。

對於此案，時代力量立委邱顯智今也批評，這是「大哥犯案，小弟頂罪」的白道版，請問警政署長陳家欽，還有負責查辦假訊息的刑事局副局長黃家琦，「什麼時候，才要查一查漏洞百出、袒護上級的新竹縣警察局？什麼時候，才要把藏鏡人交出來，讓該負責的人負責，而不是一再派人出來頂罪？」

天虹科技公司副總羅偉瑞駕車撞死機車騎士案，牽扯出警界高層關說疑雲。時代力量立委陳椒華與新竹縣議員連郁婷今舉行記者會，要求警政署調查通聯記錄，釐清背後指使者並嚴懲。記者吳亮賢／攝影
天虹科技公司副總羅偉瑞駕車撞死機車騎士案，牽扯出警界高層關說疑雲。時代力量立委陳椒華與新竹縣議員連郁婷今舉行記者會，要求警政署調查通聯記錄，釐清背後指使者並嚴懲。記者吳亮賢／攝影

新竹 陳椒華 警察

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