影／海巡嚴查中部海岸 防走私偷渡阻疫情

端午節連假將到，為維護海域、海岸安全，全面提升查緝能量及邊境防疫，海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午在苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情進入國內。

昨天端節威力掃蕩專案執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務，利用紅外線熱顯像系統等高科技装備，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所，結合海巡偵蒐犬加強查察全面掃蕩，昨天共動員17車、10機、76人、2犬。