快訊

空軍AT-3教練機飛行員殉職 蔡總統：徹底釐清事故原因

23歲飛官殉職...AT-3教練機「起飛5分鐘」光點消失 救難人員：未撞建物

空軍AT-3教練機「起飛5分鐘」墜落岡山 飛行員殉職

影／海巡嚴查中部海岸 防走私偷渡阻疫情

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

端午節連假將到，為維護海域、海岸安全，全面提升查緝能量及邊境防疫，海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午在苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私偷渡，全力防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情進入國內。

昨天端節威力掃蕩專案執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務，利用紅外線熱顯像系統等高科技装備，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所，結合海巡偵蒐犬加強查察全面掃蕩，昨天共動員17車、10機、76人、2犬。

第三岸巡隊表示，端節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形頻傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，海巡人員將於第一線執行各項勤務時，秉持「寧願多做、不可少做」及「用最高標準執行勤務」，徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化港口查緝及安檢勤務，確保人民生命財產安全。

海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務。圖／海巡署提供
海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務。圖／海巡署提供

走私 海巡署 偷渡

延伸閱讀

遊艇漁船涉走私毒品遭沒入拍賣 後天最低18萬元可入主

私梟AB櫃走私千箱洋菸 運將反悔沒運成獲判無罪

北海岸海域3個月兩走私價逾20億 闖關被逮大膽改丟包？

年輕男女忘情「摸赤嘴」受困沙洲海巡警消急救援

相關新聞

十歲童拒學 母親狂打險鬧人命

劉姓女子去年因十歲兒子拒學，爭吵後情緒失控，除掐兒子脖子不顧他喊痛，還持滅火器、水果刀攻擊，險鬧人命；劉女犯案後欲自戕，...

影／海巡嚴查中部海岸 防走私偷渡阻疫情

端午節連假將到，為維護海域、海岸安全，全面提升查緝能量及邊境防疫，海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午在苗栗、台中、彰化實施威...

桃園確診移工夫妻互殺命案 疑金錢爭吵一死一重傷

桃園市楊梅區越南籍陳姓移工夫妻因確診居家隔離，兩人昨天深夜酒後疑因金錢問題發生激烈爭吵，陳女持水果刀刺中陳男2刀重傷，陳...

遊艇漁船涉走私毒品遭沒入拍賣 後天最低18萬元可入主

我國籍自用遊艇「悠遊海1號」及大陸籍漁船「閩惠漁00185號」，涉嫌從大陸走私毒品搶灘，兩艘船合計走私逾千公斤，幸流入市...

桃園爆移工同居男女兇殺命案 一把水果刀一死一命危

桃園市楊梅區昨天深夜驚傳同居移工男女兇殺命案，越南籍47歲陳姓男子與越籍40歲陳姓同居女友在楊梅出租套房發生激烈爭吵，疑...

影／新店耕莘醫院傳醫療暴力 男要問PCR結果遭拒竟出拳揍人

新北市新店耕莘醫院今天發生醫療傷害案，一名阿姓男子早上近11點跑去耕莘醫院篩檢站要問PCR結果，因不知道檢驗結果是在家等通知，院方行政人員請他離開同時提醒口罩沒戴好，他卻突然暴怒，大聲嚷嚷，最後出拳痛毆醫院職員腹部，行徑誇張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。