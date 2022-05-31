影／海巡嚴查中部海岸 防走私偷渡阻疫情
端午節連假將到，為維護海域、海岸安全，全面提升查緝能量及邊境防疫，海巡署中部分署第三岸巡隊昨下午在苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情進入國內。
昨天端節威力掃蕩專案執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務，利用紅外線熱顯像系統等高科技装備，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所，結合海巡偵蒐犬加強查察全面掃蕩，昨天共動員17車、10機、76人、2犬。
第三岸巡隊表示，端節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形頻傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，海巡人員將於第一線執行各項勤務時，秉持「寧願多做、不可少做」及「用最高標準執行勤務」，徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化港口查緝及安檢勤務，確保人民生命財產安全。
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