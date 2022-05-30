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桃園確診移工夫妻互殺命案 疑金錢爭吵一死一重傷

聯合報／ 記者曾增勳楊湛華／桃園即時報導

桃園市楊梅區越南籍陳姓移工夫妻因確診居家隔離，兩人昨天深夜酒後疑因金錢問題發生激烈爭吵，陳女持水果刀刺中陳男2刀重傷，陳男刀從陳女背後猛刺4刀，陳妻送醫傷重不治、陳男重傷在隔離加護病房救治中，檢警將等陳男病情穩定再釐清案情。

警方今天下午調查，越籍移工陳男（47 歲）與越籍移工陳女（40歲）兩人在越南結婚，兩人均合法來台工作，陳男在楊梅幼獅工業區工作、陳女在新竹縣湖口工業區工作，原住在工廠宿舍，她本月19日PCR陽性確診，前往陳男的楊梅區新興街租屋處居家照護，陳男也是確診居家照護。

兩人同住出租處隔離，疑因生活金錢問題不睦爭吵，隔壁移工鄰居聽見兩人最近每天晚上爭吵，好像是因為經濟問題吵架，昨天深夜聽到激烈爭吵聲，未料女子尖叫太太聲，驚覺不對勁報案。

陳男夫妻兩人在租處喝酒發生激烈爭吵，陳女隨手拿起一把水果刀刺中陳男右下臂、 胸部2刀重傷，陳男奮力奪刀朝陳女頭眼部、背部猛刺4刀，造成陳女頭頂、眼角及左上背部4處重傷，左上背部傷口各3公分、5公分，研判為致命傷，陳女送醫不治，陳男昏迷送醫，因為確診緊急送隔離加護病房救治中。

警方表示，警方在房間床上發現一把帶血水果刀，兩人倒臥地上血流一地，陳男傷及腸胃，目前仍在隔離加護病房救治戒護中，犯案過程及動機將等陳男傷勢穩定，再進一步釐清查明。

桃園市楊梅越南籍陳姓移工夫妻疑因經濟金錢發生命案。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊梅越南籍陳姓移工夫妻疑因經濟金錢發生命案。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊梅越南籍陳姓移工夫妻疑因經濟金錢發生命案。記者曾增勳／翻攝
桃園市楊梅越南籍陳姓移工夫妻疑因經濟金錢發生命案。記者曾增勳／翻攝

居家隔離 移工

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