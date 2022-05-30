遊艇漁船涉走私毒品遭沒入拍賣 後天最低18萬元可入主

我國籍自用遊艇「悠遊海1號」及大陸籍漁船「閩惠漁00185號」，涉嫌從大陸走私毒品搶灘，兩艘船合計走私逾千公斤，幸流入市面前就遭檢警查緝後，兩船被澎湖地檢署扣押至今，澎檢預計6月1日下午2點半舉辦拍賣，「閩」船底價18萬元，「悠」船底價68萬元，歡迎有意者競標。

「悠遊海1號」為自用遊艇，船長7.47公尺、重5.17噸，2019年10月涉嫌從大陸走私1145公斤毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，上岸後被澎湖地檢署指揮警方、海巡及時攔阻，涉案主嫌已陸續判刑確定。

「閩惠漁00185號」漁船船長24.5公尺、重約90噸，2021年4月，涉嫌自大陸走私安非他命與愷他命，被檢警攔截上船登檢，在船艙發現有安毒298公斤、愷他命216公斤，目前相關涉案人仍在受審中。

「閩」、「悠」因涉嫌走私毒品，被澎湖地檢署扣押至今，澎檢依毒品危害防制條例相關規定宣告沒收，並依法將在6月1日下午2時30分許，在澎檢1樓大廳公開競價，拍賣底價分別為18萬元及68萬元。