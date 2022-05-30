私梟AB櫃走私千箱洋菸 運將反悔沒運成獲判無罪

李姓拖板車司機被控以10萬元價碼，協助私梟以「AB櫃手法」掉包貨櫃走私香菸，但李男抵達高雄港後，還沒完成掉包，就反悔原櫃返回台中。檢警偵辦時認為他參與走私，依菸酒管理法起訴他，高雄地方法院審理認為菸酒管理法未處罰「運送」，判他無罪。

判決指出，去年5月10日晚間，高雄港70號碼頭卸下1只40呎貨櫃（A櫃），貨名申報為「家具、灰泥」，但實際上內部夾藏1043箱「鷹牌」私菸，市值逾3000萬元，抵台後，預計轉運至65號碼頭轉口至日本東京。

綽號「陳仔」的私梟想利用貨櫃轉口的機會，以「貍貓換太子」手法掉包貨櫃，先在台中市大雅區一處空地，準備與A櫃外型、顏色、櫃號一模一樣的「B櫃」。5月11日下午，「陳仔」以10萬元代價，請李男將B櫃從台中託運至高雄，伺機完成貨櫃掉包。

李男事後疑發現是要協助走私香菸，在高雄鳳山區88快速道路橋下等候時反悔，12日下午5時許，就開著拖車將「B櫃」原封不動運回台中，只是檢警調早已接獲情資，最後在台中市大雅區科雅路攔截李男，查獲該只「B櫃」。

檢方偵辦時，李男坦承接受「陳仔」委託，以10萬元代價託運私菸，但否認有參與整起走私行動，但檢方認為李男參與香菸走私，偵結後依菸酒管理法將他起訴，面臨3年以下徒刑。李男辯護律師力主他無「輸入」私菸犯意，只是協助「陳仔」事後將這批私菸運送至指定地點。

高雄地方法院審理時，法官勘驗相關事證，認為裝載私菸的「A櫃」，早在5月10日晚間9點就已進入港區，但李男則是直到隔日下午3時許，才接獲「陳仔」委託，將「B櫃」託運至高雄，此時私菸早已進入高雄港，屬於私菸輸入行為完成後。