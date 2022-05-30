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博弈業徵才為餌 台灣男子抵菲遭毆打、誣稱欠債

中央社／ 馬尼拉30日專電

中華民國駐菲律賓代表處表示，一名黃姓男子在台灣看到博弈徵才廣告，但應聘抵達菲國就遭毆打、被誣稱欠債並扣押護照。代表處指博弈就業風險高，籲國人慎防非法人力仲介圈套。

駐菲代表處指出，今年已發生5起台灣民眾涉博弈業糾紛受害案件。自民國107年以來，累計發生43起台灣民眾涉博弈業糾紛，向代表處求助案，但未聯繫代表處自行脫困者，人數無法得知。

代表處表示，這名30多歲的黃姓男子在台灣看到菲律賓博弈業徵才廣告並應聘，但5月下旬抵菲後，犯罪集團不是把他帶到徵才公司，而是毆打、誣稱他欠債、扣押手機和護照，並強迫這名男子到至少兩家線上博弈公司求職。

由於手機遭扣押，這名男子借用他人手機向駐菲代表處求援。代表處聯繫菲律賓警方後，男子才於25日脫困。

代表處指出，國人赴菲律賓博弈業求職曾經歷下列陷阱，籲民眾慎防：有民眾受朋友誆騙，誇大博弈公司優點、避談缺點；臉書/Telegram/人力銀行徵才廣告不實，包括公司未合法登記、資訊不透明等，以及向假人力仲介應聘，被騙來菲律賓，成為非法移工、人口販運受害者。

代表處表示，有些博弈公司未簽訂英文僱用合約或內容 無法保障權益，並對員工進行不當管理，包括扣押護照、苛扣薪資、超時工作，還有民眾遭遇限制自由、上銬、毆打、電擊、恐嚇、性騷擾等情況。

另外，部分民眾與公司協商離職時，因公司提供機票、食宿、保關等費用，衍生計算標準不透明的賠償問題，導致國人離職時須支付30萬到100萬披索（約新台幣17萬到56萬元）費用。

代表處表示，線上博弈公司有洗錢之虞，任職這類公司可能成為犯罪集團一員。另外，民眾投入線上博弈業可能遭公司提告竊取財物或業務機密，遭菲律賓警方查緝、列入移民局黑名單，加上中國已將國民海外賭博行為列為刑事犯罪，也有遭中國鎖定查緝的風險。

菲律賓 廣告不實 護照

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