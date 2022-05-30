台中10歲童拒學 母抓狂拿滅火器、水果刀攻擊 險鬧人命

台中市劉姓女子因10歲兒子有身心狀況，長期拒學，去年10月間，爭吵後，情緒失控，先掐兒子脖子後鬆手，後來又在浴室內持充電線欲尋短，遭兒子制止後，劉女持水果刀、滅火器攻擊兒子，造成兒子頭、胸多處傷勢。台中地檢署偵結，依家暴殺人未遂罪嫌起訴她。

起訴指出，劉姓女子（37歲）與丈夫育有10歲兒子，但兒子就讀國小四年級時，因身心狀況，長期拒學，劉女常與兒子有口角、肢體衝突，去年10月1日清晨7時許，劉女與兒子再因就學問題起口角，劉女情緒失控，徒手掐住兒子脖子，因兒子不斷抵抗，劉女才鬆手。

劉女接著跑進浴室內，試圖以手機充電線尋短，但被兒子制止，但劉女反過頭來，先掐著兒子脖子後，不顧兒子哭喊「很痛，不是這樣子」，仍未停手，再持滅火器朝兒子頭部重擊數次，接著持水果刀刺向兒子頸部，造成兒子倒臥地面，受有頭皮血腫、頸肩、胸腹部撕裂傷等傷勢。

劉女見兒子倒臥地面後，再持水果刀、滅火器欲自戕，但是發現倒地的兒子仍有氣息，趕緊撥打119求助。劉女與兒子在送醫後，都撿回一命。

檢方訊問時，劉女承認涉案，考量到劉女兒子的傷勢不輕，集中在頭部，頭部是控制人體的中樞系統，若以鈍器重擊，有致死危險，劉女攻擊兒子時，持滅火器重複攻擊頭部要害，還持水果刀刺兒子的頸、腹部，已有致人於死的主觀犯意。