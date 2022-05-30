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海洛因初犯率大減 國衛院籲開發新模式對付其他毒

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

海洛因是成癮性最強的毒品之一，靜脈注射使用也導致人類免疫缺乏病毒（HIV）傳染，2005年靜脈注射毒癮者感染HIV比率高達7成。疾病管制署2006年起在全國推行「美沙冬替代療法」作為減害計畫。國衛院分析發現，減害計畫成功將HIV感染比例降到低於1成，也顯著降低40歲以下海洛因初犯人數。但上述成效卻被其他毒品的初犯人數增加而抵消，顯示尚需開發其他毒品防制模式，才能因應不同毒品的危害。

國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅表示，海洛因是2006年以前驗尿最常初犯發現的毒品，但這表示之前用毒都沒有被抓到，一直用到海洛因才被抓到。毒癮不能光靠司法及矯正機關處理，需要給他機會接受治療。美沙冬與海洛因的效果類似，但半衰期較長，由政府提供管控以成本價格提供，讓人生活可以步上正軌。

陳為堅研究團隊根據「刑案記錄表」及「四級毒品行政裁罰系統」，仔細疏理出2001至2017年各類毒品的每年初犯人數，分析2006年全國減害計畫介入後的趨勢變化。

結果發現，介入一年後，海洛因初犯率呈現「搭電梯式」的水平下降，相當於每10萬人減少22.37名初犯，等於1年就達成原本要6.88年才能達成的降幅。不過，若依不同年齡分層來分析，這種顯著降幅只在40歲以下的年齡層出現，甲基安非他命及搖頭丸的趨勢也沒有受到減害計畫影響。

陳為堅表示，研究證實全國減害計畫發揮了重要影響，讓原本準備要將使用毒品升級到海洛因的人，因為認知到HIV的感染風險而不用海洛因，40歲以下年輕人趨避此風險的行為最明顯。要注意是，不用海洛因，不代表他已經完全不用毒品，很可能只是改用另一種毒品，這時候原來的防治模式就不一定有用，必須開發新的模式。

陳為堅分析，使用毒品的背後有多重因素，包括內部因素、年齡文化因素、國際毒品市場因素，因此毒品防制很難只靠的一國家就有效。安非他命是亞洲國家數十年來特有的問題，K他命是一種局部麻醉劑，很少國家像台灣一樣有這麼多人自願吃這麼大量的K他命。這兩種毒品目前都沒有減害療法可用，但要解決這個問題，只能靠自己，「如果不投入資源研究他，也不會有人幫我們找到好方法。」

衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中表示，毒癮最早通常從抽菸開始，未成年時用安非他命、K他命，成年以後用海洛因。毒品是大魔王，要對抗它，不要預期會一次成功，一定是反覆跌倒；一次成功後，哪天有壓力，又可能會掉進去。新興毒品持續出現，成癮防治一直有新挑戰，不會終止，所以策略上還是疏導勝於防堵，希望在教育宣導層面繼續努力。 

左起為衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中、國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅、國家衛生研究院副院長司徒惠康。記者邱宜君／攝影
左起為衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中、國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心主任陳為堅、國家衛生研究院副院長司徒惠康。記者邱宜君／攝影

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