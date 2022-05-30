網傳很多孩子走了 調查局溯源有無境外勢力介入

網路流傳「很多孩子走了」等相關貼文，調查局今天表示，此不實訊息疑遭受內容農場操作而廣泛散布，正溯源追查，並就內容農場有無協力者共同造假或有來自境外勢力藉機介入操作追查釐清。

調查局指出，資安工作站已立案溯源追查中，一旦發現確有涉嫌觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」或相關法律情形，將依法查辦。

調查局呼籲國人值此全民共同抗疫之際，切勿轉傳未經查證的不實訊息，以免誤蹈法網並影響防疫政策施行。

全案緣於，藝人郭彥均25日在社群網站臉書Facebook分享與醫護朋友對話，對方稱醫護4月5日起就都沒休息，天天在病房救人，但小孩越來越慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」；這篇貼文引發爭議。

自由時報今天報導，推特人頭帳號「徐芳麗」多次散布謠言（不實農場文），疑參與這次網路流傳「很多孩子走了」，調查局表示，仍在溯源釐清中。調查局5月初曾發新聞稿指出，推特人頭帳號「徐芳麗」之前擷取聳動的電影畫面屍體圖加註「台灣疫情失控殯儀館燒不停」文字進行散布，疑意圖在台灣疫情升溫，趁機引發民眾恐慌。

此外，台灣資訊環境研究中心27日在臉書表示，25日到26日至少25個臉書粉絲專頁發布「很多孩子走了」貼文，內容完全相同；其中19個粉專貼文發布時間是下午3時31分，不到10秒內「群聚發文」，貼文內容完全相同，且貼文首則留言都是內容農場的文章連結。

行政院長蘇貞昌昨天表示，保護國家社會安定，對資訊戰不能鬆懈，對社會安定的任何侵害不能掉以輕心，由權責機關依法辦理，非針對任何個人。