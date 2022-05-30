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影／退休女房仲被詐130萬 車手要再拿百萬警逮個正著

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市施姓婦人從事房仲退休，近日接獲歹徒假冒檢警監管帳戶為由，騙得130萬元，她事後才知上當報警，事隔4天後，歹徒又欲以「暫緩凍結帳戶」為由，要施女再交付100萬元，警方獲報後在約定地點埋伏，逮回涉案李姓車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

64歲施姓婦人是退休房仲業者，19日接獲歹徒假冒檢警，佯稱她證件遭人盜用，涉嫌洗錢案，帳戶需要凍結，需先把帳戶內的存款，交付給檢警代保管，施婦不疑有他，將帳戶內130萬元存款，交付給車手。

施婦事後才知上當，向第四警分局大墩所報案，未料事隔4天之後，歹徒食髓知味，再度假冒檢察官，向施婦謊稱，若要暫緩執行凍結令的話，需再交付100萬元保證金，她趕緊通知警方前往抓人。

大墩所警員林志育、黃勤書、楊士緯、黃偉倫、林建豪、賴翰霖、黃鴻翔等6名警員在場埋伏，發現李姓男子（20歲）持紙袋在交付地點出現時，現身抓人，當場查獲犯案用的假公文、手機等贓證物，全案警詢後依詐欺罪送辦。

大墩所長曾一峯呼籲，詐騙集團話術變化多端，切勿輕信不明來源電話的指示操作，歹徒會假扮成檢察官或其他單位詐取金錢，也會利用人頭帳戶洗錢，讓投資人血本無歸，提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來，務必再三確認，可撥打110報案專線，或165反詐騙專線查證，保障財產安全。

台中市施姓女房仲遭歹徒詐騙130萬元，23日欲再騙100萬元，警方現身逮捕李姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓女房仲遭歹徒詐騙130萬元，23日欲再騙100萬元，警方現身逮捕李姓車手。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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