影／毒犯判關15年逃亡仍販毒 暱稱「菩提」卻也不覺悟

彰化縣游姓男子涉毒品案，去年底遭判刑15年定讞就展開逃亡，期間仍涉嫌犯毒並以「菩提本無樹」等不同的佛語偈子當做暱稱，與其他藥腳交易。台中市刑大在今年初掌握線索後，3月底在彰化一處偏僻農田，趁毒品交易時抓人，當場查獲海洛因、安非他命等贓證物，全案警詢後移送執行。

據查，彰化縣游姓男子（37歲）在去年底因涉嫌毒品危害防制條例，遭判刑15年確定，游展開逃亡，期間為籌措生活費，以佛語「觀自在」、「菩提本無樹」、「一花一世界」，當作通訊軟體的暱稱，與藥腳聯繫交易，客源年齡從20多歲至70多歲都有，交易地點都選在沒有監視器的處所。

台中市刑大偵七隊在今年1月間掌握線索之後，循線查緝，今年3月間，掌握游男在彰化縣一處偏僻農田交易時，現身抓人。

沒想到游男看到警方後，以跑百米速度，竄入農田內，因查緝時天色昏暗，游男跑了700公尺，警方追上，一手拉著游、一手噴辣椒水，將他壓制在地，起獲數包海洛因、安非他命等贓證物。

全案警詢後依販賣毒品、毒品通緝、妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦在案。