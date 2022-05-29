汐止家暴累犯自製汽油彈襲警 警嘆：社會安全網呢？

新北市黃姓男子有家暴前科，他家人去年聲請保護令將他逐出家門，不料他今天早上精神狀況不穩、情緒大發，自製3瓶汽油彈、攜帶菜刀闖入社區公寓，在家門口大聲嚷嚷見家人不理，竟潑灑汽油在地上點火引燃。

家人聞到燒焦味查看，發現「起火了」嚇得報警，鄰居同時用滅火器撲滅火勢。警方趕抵，確認縱火犯還在公寓內，逐一清查，發現劉男在頂樓碎碎念，持盾牌和警棍要他投降，他不就逮，反而從包包拿出汽油彈，點燃後直接丟向第一線員警，所幸員警及時閃避無傷。

警方逃到樓梯間後掏槍防衛，見他手持菜刀步步進逼，大喝「丟掉菜刀」，喊話數次未果，怕他又發瘋波及無辜，瞄準非致命部位開3槍制伏，3槍均命中對方身體，1發中左肩、2發中膝蓋，他出血後無力抵抗棄刀就逮。

警方在他身上查獲一瓶汽油彈與菜刀，依縱火、妨害公務、違反保護令等罪嫌偵辦，由於他仍在醫院救治，待他出院後再移送士林地檢署。

據了解，黃男是汐止當地的問題人物，去年4月因持刀攻擊同住家人，家人向法院聲請保護令，儘管如此，他仍常違法闖入公寓住家「找家人」，今年4月又跑來家按門鈴，因違反保護令遭逮，被預防性羈押30天，5月24日才遭釋。

據悉，黃男過去強制就醫時，警方就曾在他包包內查獲汽油等易燃物品，只是沒想到他這次這麼誇張，竟引燃後襲警；有員警感嘆，希望政府重視「社會安全網」，也納悶「他被抓了又放，沒人安置、居無定所很危險」，直說「最可憐的是家屬與警察，甚至是路人民眾」。