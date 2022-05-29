移工行車糾紛遭持棒恐嚇 警染疫痊癒緝捕查獲槍毒

台南市永康分局日前受理一件菲籍移工疑行車糾紛遭傷害恐嚇案，警深入追查，掌握有毒品前科的吳姓男子涉案，昨在其永康住處意外查獲槍枝2把、彈匣2個、子彈6顆及安非他命毒品等，依槍砲及毒品罪嫌送辦，將持續向上溯源追查。

據悉，龍潭派出所所長林伯翰及專案人員上月底處理失聯移工案而感染新冠肺炎，本月中旬才結束隔離。甫回工作崗位，立即深入偵辦本案，進而查獲這起非法槍械與毒品。

事件發生在本月1日上午11點多，該名菲律賓籍移工，騎乘電動車行經永康區永科北路與永科王田大道時，與一輛轎車發生行車糾紛，轎車駕駛攔車持鋁棒作勢攻擊恐嚇，被害人告知移工仲介人員，直到本月13日才向警方報案。

永康分局龍潭派出所調閱路口監視器，經多日比對，掌握33歲吳男涉有重嫌，經蒐集相關事證向台南地方法院聲請搜索票獲准，昨清晨在永康區富強路二段吳嫌住處查獲槍枝兩把（非制式手槍1把、模擬槍1把）、彈匣2個、子彈6顆以及安非他命毒品等證物，隨後又在吳嫌車上起出當時恐嚇對方的鋁球棒。