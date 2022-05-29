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闖紅燈謊報身分、裝尿急掉出毒品 豬隊友咬出是她的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名呂姓男子昨晨騎車載黃姓女友人，因在鼓山區路口闖紅燈，被警網撞見攔查；黃女當下謊報身分，又佯裝尿急，警方直覺可疑，後來在她腳下發現藏有毒品的塑膠盒，2人雙雙否認持毒，被帶回隔離偵訊後，呂男咬出毒品是黃女所有，讓黃女被迫認罪。

鼓山警分局內惟派出所長周信宏、警員蘇俊吉，昨晨3時40分許執行快打勤務，行經翠華路和大榮街口時，發現呂姓男子（41歲）騎車搭載黃姓女子（34歲）在路口闖紅燈，警方趨前將2人攔下盤查。

黃女當時向警方謊報身分證號，又佯稱尿急想上廁所，警方直覺可疑，果不其然，在黃女翻動機車置物箱後，掉出一個塑膠盒，警方打開盒內一看，內藏2小包安非他命，黃、呂2人當場裝無辜，否認持有毒品，雙雙被警方帶回查辦。

警方將2人隔離偵訊，呂男被突破心防，咬出毒品是黃女所有，黃女才乖乖坦承毒品是她的，警詢後，被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

高雄市一名呂姓男子昨晨騎車載黃姓女友人，闖紅燈被警方攔下盤查，結果黃女被警方查獲持有毒品。記者石秀華／翻攝
高雄市一名呂姓男子昨晨騎車載黃姓女友人，闖紅燈被警方攔下盤查，結果黃女被警方查獲持有毒品。記者石秀華／翻攝
警方在黃女腳下掉下的塑膠盒中，查獲2小包安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
警方在黃女腳下掉下的塑膠盒中，查獲2小包安非他命毒品。記者石秀華／翻攝

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