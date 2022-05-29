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恐怖片！汐止男朝警丟汽油彈 警開3槍還擊制伏

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市汐止區黃姓男子長期跟家人相處不睦被趕出家門，今天早上持菜刀和數罐汽油彈登門理論，情緒大發點燃汽油彈攻擊自家門口，他家人立刻報警。警方趕抵，黃男沿著樓梯向上逃竄，跑到頂樓後，又點燃汽油彈襲警，員警躲避後開3槍分中黃男左肩左膝，幸搶救後沒有生命危險。

稍早秘錄器影像曝光，只見黃男在頂樓點燃汽油彈後，從1數到10，沒有絲毫猶豫丟向第一線員警，員警大叫，退到樓梯間後掏槍對峙，一手持短盾一手持槍，不斷大喊「菜刀放下」，見大聲斥喝無用，接連開3槍，終順利制伏對方。

警方調查，黃男（43歲）長期精神狀況不穩，有強制送醫紀錄，被衛生局列管，他家人也透過保護令申請拒絕往來，孰料今天早上又來家裡搗亂，他家人見他胡言亂語，又手上有危險物品，拒他於門外，黃男不滿，情緒高漲，點燃汽油彈丟擲還以顏色。

新北市消防局今天早上7點10分獲報，汐止區伯爵街63巷的某社區發生持刀縱火案，通報警方火速派員趕抵，見現場有白煙飄散，惟火勢已被鄰居用滅火器撲滅，無人傷。

黃男聽聞警笛聲，從4樓沿著樓梯逃至9樓鐵皮加蓋躲藏，警方逐層搜索，在頂樓發現情緒激動的黃男，喝斥放下兇器，不料他大言不慚喊「沒在怕」，更點燃手上的一罐汽油彈。

汽油彈在黃男手上熊熊燃燒，黃男高舉後什麼話也不說，開始從1數到10，員警不願惹怒他，慢慢向後退，沒想到他最終還是投出汽油彈，所幸員警閃避快，才沒被波及。

員警嚇的退到樓梯間，由於黃男已公然襲警，且手持菜刀不斷逼近，立刻掏槍並數次大喊「菜刀放下」，對峙許久對方仍不棄械，警方怕有不可預期情事，開槍瞄準非致命部位制止，開到第3槍發現「他刀放下了」，動員警力上前逮捕壓制。

警方發現黃男左肩中1槍、左膝中2槍，有出血狀況，立刻送醫救治，幸他意識清楚沒有生命危險。警方事後拉起封鎖線採證，在場查扣菜刀1把及汽油彈1顆，詢後依縱火、妨害公務、違反保護令等罪嫌偵辦。

警方查扣菜刀1把及汽油彈1顆；圖右為汽油彈燃毀的地面痕跡。記者翁至成／翻攝
警方查扣菜刀1把及汽油彈1顆；圖右為汽油彈燃毀的地面痕跡。記者翁至成／翻攝
社區大樓樓梯間被黃男丟的汽油彈燒的面目全非，幸沒有居民受傷。記者翁至成／翻攝
社區大樓樓梯間被黃男丟的汽油彈燒的面目全非，幸沒有居民受傷。記者翁至成／翻攝
警方事後在場拉起封鎖線採證。記者翁至成／翻攝
警方事後在場拉起封鎖線採證。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天早上發生持刀縱火案。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區今天早上發生持刀縱火案。記者翁至成／翻攝
汐止警方一手持短盾一手持槍，不斷大喊「菜刀放下」，最終開3槍制伏犯嫌。記者翁至成／翻攝
汐止警方一手持短盾一手持槍，不斷大喊「菜刀放下」，最終開3槍制伏犯嫌。記者翁至成／翻攝
新北市消防隊獲報趕抵。記者翁至成／翻攝
新北市消防隊獲報趕抵。記者翁至成／翻攝
黃姓男子精神不穩，今天早上點燃汽油彈並高舉，最終丟向警方，行徑十分誇張。記者翁至成／翻攝
黃姓男子精神不穩，今天早上點燃汽油彈並高舉，最終丟向警方，行徑十分誇張。記者翁至成／翻攝
警方逮捕襲警且縱火的黃姓男子，他身中3槍倒地。記者翁至成／翻攝
警方逮捕襲警且縱火的黃姓男子，他身中3槍倒地。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區香榭伯爵社區，今天早上發生持刀縱火案，現場一時混亂，幸沒有住民受傷。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區香榭伯爵社區，今天早上發生持刀縱火案，現場一時混亂，幸沒有住民受傷。記者翁至成／翻攝

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